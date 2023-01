Κόσμος

Αιγαίο - Τουρκία: NAVTEX για ασκήσεις με πυρά (εικόνες)

Με τις καθιερωμένες “ετήσιες” NAVTEX, η Τουρκία “κλειδώνει” το Αιγαίο για ασκήσεις με πραγματικά πυρά.

Η Τουρκία, εν μέσω αυξανόμενης επιθετικής ρητορικής κατά της Ελλάδας, δείχνει εμπράκτως ότι και το νέο έτος δεν θα λείψουν οι προκλήσεις στο Αιγαίο με την συχνή παρουσία του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, αφού οι τουρκικές υδρογραφικές υπηρεσίες , όπως αναφέρει το Onalert.gr, εξέδωσαν τις περίφημες και πλέον καθιερωμένες NAVTEX στις αρχές κάθε χρόνου, δεσμεύοντας μεγάλες περιοχές στο βόρειο, βορειοανατολικό και κεντρικό Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης εξέδωσε χθες τρεις NAVTEX, που «κλειδώνουν» περιοχές στο Αιγαίο για την διεξαγωγή ασκήσεων με πυρά καθόλη την διάρκεια του 2023, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτές δεν θα πραγματοποιηθούν σε εθνικές εορτές, σε Σαββατοκύριακα και στις εξής ημερομηνίες: 6/1, 27/2, 25/3, 14-17/4, 1/5, 5/6, 15/8, 28/10, 21/11, 24-26/12, 31/12.

Αναλυτικά οι NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0004/23 (Izmir NAVTEX Station) (Published Date: 03-01-2023 19:13)TURNHOS N/W : 0004/23

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 01 JAN-14 JUN 23 AND 16 SEP-31 DEC 23 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

01 JAN 23, 06 JAN 23, 27 FEB 23, 25 MAR 23, 14 APR 23, 15 APR 23, 16 APR 23, 17 APR 23, 01 MAY 23,

05 JUN 23, 15 AUG 23, 28 OCT 23, 21 NOV 23, 24 DEC 23, 25 DEC 23, 26 DEC 23, 31 DEC 23.

IN AREA BOUNDED BY;

40 16.50 N – 025 39.00 E

40 18.00 N – 025 30.00 E

40 35.00 N – 024 58.00 E

40 11.00 N – 024 33.00 E

40 09.00 N – 024 45.00 E

40 20.00 N – 024 56.00 E

40 07.00 N – 025 33.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 23.

TURNHOS N/W : 0005/23 (Izmir NAVTEX Station) (Published Date: 03-01-2023 19:13)TURNHOS N/W : 0005/23

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 01 JAN-14 JUN 23 AND 16 SEP-31 DEC 23 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

01 JAN 23, 06 JAN 23, 27 FEB 23, 25 MAR 23, 14 APR 23, 15 APR 23, 16 APR 23, 17 APR 23, 01 MAY 23,

05 JUN 23, 15 AUG 23, 28 OCT 23, 21 NOV 23, 24 DEC 23, 25 DEC 23, 26 DEC 23, 31 DEC 23.

IN AREA BOUNDED BY;

39 00.00 N – 025 10.00 E

39 20.00 N – 024 58.00 E

39 14.00 N – 024 40.00 E

38 54.00 N – 024 52.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 23.

TURNHOS N/W : 0006/23 (Izmir NAVTEX Station) (Published Date: 03-01-2023 19:14)TURNHOS N/W : 0006/23

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 01 JAN-14 JUN 23 AND 16 SEP-31 DEC 23 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

01 JAN 23, 06 JAN 23, 27 FEB 23, 25 MAR 23, 14 APR 23, 15 APR 23, 16 APR 23, 17 APR 23, 01 MAY 23,

05 JUN 23, 15 AUG 23, 28 OCT 23, 21 NOV 23, 24 DEC 23, 25 DEC 23, 26 DEC 23, 31 DEC 23.

IN AREA BOUNDED BY;

37 27.00 N – 026 17.00 E

37 08.50 N – 026 27.50 E

37 05.00 N – 026 09.00 E

37 24.00 N – 026 00.00 E

37 24.00 N – 026 04.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 23.