Κόσμος

“Qatar Gate” - Κομισιόν: Εξηγήσεις για την επίσκεψη Μπορέλ στο Μαρόκο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επίσκεψη του Ζοζέπ Μπορέλ στο Μαρόκο.



«Είναι σωστό για τον Ύπατο Εκπρόσωπο να συναντάται με τους ομολόγους του από ολόκληρο τον κόσμο» ανέφερε ο Εκπρόσωπος της Επιτροπής, υπεύθυνος για θέματα Εξωτερικών υποθέσεων, Πίτερ Στάνο, ερωτηθείς σχετικά με το εάν είναι σωστό ο Ζοζέπ Μπορέλ να επισκεφθεί το Μαρόκο (στις 5 και 6 Ιανουαρίου), ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η υπόθεση του σκανδάλου διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται και το Μαρόκο.

Ο Πίτερ Στάνο σημείωσε ότι υπάρχει μία σειρά θεμάτων στην ατζέντα με τις τρίτες χώρες, λέγοντας ότι το Μαρόκο είναι «σημαντική χώρα εταίρος» και μίλησε για συνεργασία σε ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, αλλά και για το να τεθούν και από τις δύο πλευρές θέματα που ανησυχούν.

«Αυτό είναι ένα φυσιολογικό, αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς του Ύπατου Εκπροσώπου. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν κατηγορίες σε αυτό το σημείο, δεν υπάρχει απόδειξη» σημείωσε, προσθέτοντας ότι «επισήμως κανείς δεν έχει πει από δικαστικής άποψης ότι το Μαρόκο ως χώρα είναι ένοχο και πρέπει να αποφεύγεται όσον αφορά στις διεθνείς επαφές».

Ο Πίτερ Στάνο συμπλήρωσε επίσης ότι «σ' αυτή την περίοδο ακριβώς, ο Ύπατος Εκπρόσωπος συνάντησε τον Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, όταν ήταν στην Ιορδανία για να συζητήσουν θέματα στα οποία χρειάζεται να συνεργαστούμε και φυσικά, ζητήματα στα οποία έχουν κάποιες ανησυχίες. Είμαστε πάντα πολύ διαφανείς σε σχέση με αυτά, ανακοινώνουμε αυτές τις επισκέψεις, αυτές τις συναντήσεις και σε συνέχεια με χαρά παρέχουμε πληροφορίες από αυτές τις συναντήσεις όταν λαμβάνουν χώρα. Αλλά και πάλι υπάρχει σειρά ζητημάτων που πρέπει να συζητήσουμε με τους εταίρους». Παράλληλα, σε ερώτηση για το εάν θα θέσει το ζήτημα της διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στους Μαροκινούς ομολόγους του, ο Εκπρόσωπος σημείωσε ότι «είναι πολύ σοβαρό ζήτημα, χρειάζεται έρευνα, η έρευνα είναι σε εξέλιξη, είναι στα χέρια των βελγικών αρχών».

«Εμείς, ως οι μεγαλύτεροι υπερασπιστές του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, εμπιστευόμαστε πλήρως τους Βέλγους ερευνητές και όταν έχουμε τα αποτελέσματα της έρευνας, τις ετυμηγορίες και τις απαραίτητες αποδείξεις, θα ενεργήσουμε αναλόγως»σημείωσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρό βρέφος στον Αλιάκμονα: Στην φυλακή η μητέρα

Βασίλης Τόπαλος: Ποια είναι η αιτία θανάτου του 16χρονου πυγμάχου

Τουρκία - Τασπινάρ: Η καλλονή που εξόργισε τον Ερντογάν (εικόνες)