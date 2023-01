Αθλητικά

Ο Αστέρας “έλαμψε” κόντρα στην Λαμία στο ντεμπούτο του Μάντζιου

Μόλις 31 λεπτά χρειάστηκαν οι Αρκάδες για να «τελειώσουν» τον αγώνα κόντρα στην Λαμία.



Σε... περίπατο μετέτρεψε ο Αστέρας Τρίπολης το πρώτο του παιχνίδι για το 2023, συντρίβοντας τη Λαμία με 3-0 στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής και στο επίσημο ντεμπούτο του Άκη Μάντζιου στον πάγκο του. Μόλις 31 λεπτά χρειάστηκαν οι Αρκάδες για να «τελειώσουν» τον αγώνα με τα γκολ των Μουνάφο, Κρεσπί και το αυτογκόλ του Αντέτζο, φτάνοντας στην πρώτη νίκη τους μετά από δύο αγώνες. Για 10ο σερί παιχνίδι έμεινε μακριά απ’ τη νίκη η Λαμία, που παραμένει καθηλωμένη στη 13η θέση της βαθμολογίας με 11 βαθμούς.

Ο Αστέρας δεν άφησε πολλά περιθώρια στην ομάδα της Φθιώτιδας, μετατρέποντας τον αγώνα πολύ γρήγορα σε... τυπική διαδικασία. Αφού έχασαν την πρώτη καλή ευκαιρία του αγώνα στο 17’ με τον Ριέρα (ο Γκαραβέλης απέκρουσε το σουτ του), οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στο σκορ στο 18’. Σε σέντρα του Άλβαρες από τα αριστερά, ο Μπαράλες πήρε μία δύσκολη κεφαλιά-ψαράκι, ο Γκαραβέλης απέκρουσε, αλλά ο Μουνάφο από κοντά έκανε το 1-0.

Στο 23’ ο Παπαδόπουλος έδειξε καλά αντανακλαστικά στο σουτ του Γιακουμάκη από το όριο της περιοχής, ενώ στο επόμενο λεπτό (24’) ο Αστέρας έφτασε σε δεύτερο γκολ. Ο Κρεσπί με ωραία κίνηση μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά, έκανε το γύρισμα κι ο Αντέτζο στην προσπάθειά του να διώξει έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Στο 31’ ο Σίτο μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά και γύρισε προς τον Κρεσπί που δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 3-0. Στο 38’ ο Παπαδόπουλος απέκρουσε το σουτ του Ντε Βινσέντι, ενώ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, ο γκολκίπερ του Αστέρα νίκησε ξανά τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό στο σουτ που έκανε με το αριστερό.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Αστέρας έκανε... διαχείριση του προβαδίσματός του, αν και παρέμενε πολύ πιο επικίνδυνος στην επίθεση. Στο 58’ η κεφαλιά του Μπαράλες πέρασε δίπλα από το δοκάρι, ενώ στο 63’ ο Κρεσπί σούταρε εκτός εστίας.

Η Λαμία προσπάθησε να σημειώσει το γκολ της... τιμής, όμως τόσο το σουτ του Μανούσου στο 67’ όσο και το πλασέ του Ρόμανιτς και η προσπάθεια του Βέργου στο 78’ έφυγαν άουτ, με το τελικό 3-0 να «σφραγίζει» τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κάτοικος (Αθηνών)

Κίτρινες: Μουνάφο, Μπαράλες, Μπαρτόλο - Ντε Βινσέντι, Ρόμανιτς, Σιμόν

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Άκης Μάντζιος): Παπαδόπουλος, Καρμόνα, Καστάνιο, Ζουκάνοβιτς, Άλβαρες, Ριέρα (46’ Μπαρτόλο), Ιγκλέσιας, Μουνάφο (86’ Σανταφέ), Σίτο (67’ Μπερτόλιο), Κρεσπί (77’ Λέο Τιλίκα), Μπαράλες (86’ Κωστέας).

ΛΑΜΙΑ (Σάββας Παντελίδης): Γκαραβέλης, Σιμόν, Αντέτζο (46’ Τζανετόπουλος), Κορνέζος, Γκοράνοβ (46’ Βασιλαντωνόπουλος), Μπεχαράνο, Τζανδάρης, Γιακουμάκης (46’ Ρόμανιτς), Ντε Βινσέντι, Τσιλούλης (58’ Βέργος), Μανούσος (68’ Μαρτίνεθ).

