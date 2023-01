Αθλητικά

Παναιτωλικός - Ατρόμητος: Επιστροφή στις νίκες για τους Αγρινιώτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου νίκησε τον Ατρόμητο και επέστρεψε στα... «τρίποντα».

Με τον καλύτερο τρόπο «μπήκε» ο Παναιτωλικός στο 2023. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου νίκησε εύκολα τον Ατρόμητο με 2-0 στο Αγρίνιο στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Super League κι έπειτα από δύο σερί ήττες, επέστρεψε στα «τρίποντα», πλησιάζοντας στους έξι βαθμούς τις θέσεις των play off και τον 6ο Άρη, ο οποίος αγωνίζεται σε λίγη ώρα στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Πρώτη ήττα μετά από δύο σερί θετικά αποτελέσματα για τους Περιστεριώτες, που έμειναν από το 21ο λεπτό με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Γιαννιώτη και δεν μπόρεσαν να διεκδικήσουν κάτι απ’ το παιχνίδι.

Στο 21’ άλλαξαν οι ισορροπίες του αγώνα. Από μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του Ατρόμητου, ο Σενγκέλια «τσίμπησε» πρώτος την μπάλα, ο Γιαννιώτης τον ανέτρεψε εκτός περιοχής και –με την υπόδειξη και του VAR Ευστάθιου Γκορτσίλα (Μακεδονίας)- αποβλήθηκε.

Παρά το γεγονός ότι ο Ατρόμητος έμεινε με παίκτη λιγότερο, έχασε άλλη μία -διπλή- ευκαιρία με τον Κιάρτανσον στο 35’ οι προσπάθειες του οποίου σταμάτησαν πάνω στους στόπερ του Παναιτωλικού.

Όσο περνούσε η ώρα οι Αγρινιώτες άρχισαν να ανεβάζουν «στροφές», εκμεταλλευόμενοι το αριθμητικό τους πλεονέκτημα και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου ο Καρέλης έχασε μοναδική ευκαιρία για να σκοράρει, όταν η κεφαλιά του από τη σέντρα του Χουχούμη έφυγε ελάχιστα άουτ.

Ο Παναιτωλικός βρήκε το γκολ που έψαχνε με την εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου. Και τι γκολ! Από κόρνερ του Σενγκέλια στο 46’, ο Καρέλης έπιασε ένα καταπληκτικό εναέριο τακουνάκι α-λα... Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς σημειώνοντας ένα απ’ τα ωραιότερα τέρματα της εφετινής Super League για το 1-0 της αγρινιώτικης ομάδας.

Το γκολ έδωσε... φτερά στους παίκτες του Παναιτωλικού που συνέχισαν να είναι φουλ επιθετικοί, χάνοντας διπλή ευκαιρία με τους Φλόρες και Ξενιτίδη στο 53’ (απέκρουσε ο Μάριτς), για να έρθει στο 74ο λεπτό το γκολ του Χουχούμη που ουσιαστικά «τελείωσε» το ματς. Ξανά από κόρνερ του Σενγκέλια από τα δεξιά, ο αριστερός μπακ της αγρινιώτικης ομάδας σηκώθηκε ανενόχλητος μέσα στην περιοχή και με «σκαστή» κεφαλιά έκανε το 2-0.

Στο 77’ και στο 83’ ο Κώστας Αποστολάκης έχασε δύο ευκαιρίες για να προσθέσει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, με τον Παναιτωλικό να φτάνει εντέλει με άνεση στην 6η νίκη του στο πρωτάθλημα.

Διαιτητής: Δημήτρης Μαλούτας (Ημαθίας)

Κίτρινες: Αποστολάκης, Νταγκό, Μλάντεν, Ντίας – Γκονζάλες,

Αποβολές: 23’ Γιαννιώτης (απευθείας κόκκινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, Αποστολάκης, Λάρσον (90’ Μαλλής), Μλάντεν, Χουχούμης, Ντίαζ, Ξενιτίδης (76’ Χατζηθεοδωρίδης), Φλόρες (68’ Μάρτενσον), Νταγκό (68’ Κολοβός), Σενγκέλια, Καρέλης (76’ Ζοάο Πέντρο).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόλμαν): Γιαννιώτης, Κεσχρίντα, Στρουγγής, Αθανασίου, Ντε Μποκ, Φριντζόνσον (25΄Μάριτς), Έρλινγκμαρκ, Γκονζάλεζ, Ροτάριου (72’ Οικονομίδης), Ρομπάιγ (66’ Κλωναρίδης), Κιάρτανσον (72’ Τζαβίδας).

Ειδήσεις σήμερα:

Κως: Καταδίωξη διακινητών μεταναστών με πυροβολισμούς (βίντεο)

Γλυπτά του Παρθενώνα - Βρετανικό Μουσείο: “Εποικοδομητικές συζητήσεις” με την Ελλάδα

Βουλή - Χειμάρας: Ποια παίρνει την έδρα του στην Βουλή