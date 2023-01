Life

Τροχαία: Εκπαιδευτική επίσκεψη σε Δημοτικό Σχολείο (εικόνες)

Η εκπαιδευτική επίσκεψη στελεχών της Τροχαίας Αγίας Παρασκευής στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα ήταν ιδιαίτερα επωφελής για τα παιδιά.

Στελέχη της Τροχαίας Αγίας Παρασκευής επισκέφθηκαν πριν από λίγες ημέρες το 1ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα, μετά από πρόσκληση του Διευθυντή του, προκειμένου να κάνουν παρουσίαση στα παιδιά για την οδική ασφάλεια.

Οι μικροί μαθητές ενθουσιάστηκαν και οι εκπαιδευτικοί ευχαρίστησαν θερμά τους αστυνομικούς, οι οποίοι με αμεσότητα και θετική ενέργεια, μέσα και από παιχνίδι με τα παιδιά, παρέδωσαν μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής σε πέντε τμήματα της Α’ και της Δ’ τάξης του Δημοτικού.

Τα στελέχη της Τροχαίας, κάνοντας ένα «δώρο» στα παιδιά, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, τα έμαθαν να κυκλοφορούν σωστά και ασφαλή, βοηθώντας τα να κατανοήσουν και να μάθουν, μεταξύ άλλων, όσα αφορούν:

Την διάσχιση της οδού από την πεζοδιάβαση

Την λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών

Την κατανόηση των πινακίδων σήμανσης

Τους χώρους στάθμευσης για άτομα με κινητικές δυσκολίες

Την ασφαλή κυκλοφορία με το ποδήλατο και τον απαραίτητο εξοπλισμό που πρέπει να φέρει ο ποδηλάτης

Την χρήση της ζώνης ασφαλείας και του προστατευτικού κράνους, καθώς και

Την ασφαλή κυκλοφορία και συμπεριφορά στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της, «είναι αρωγός πάντα σε τέτοιες θετικές ενέργειες που βοηθούν και προάγουν την συνεργασία μεταξύ φορέων και αναπτύσσουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των ενστόλων και της κοινωνίας. Επίσης, χαιρόμαστε που οι συνάδελφοι - μέλη της Ένωσης μας, ανάμεσα τους ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΑΡΧ. Αποστολόπουλος Δημήτριος, απέσπασαν θετικά σχόλια από γονείς και εκπαιδευτικούς. Στο μέλλον, παρόμοιες ενέργειες έχουν προγραμματιστεί να γίνουν υπό την αιγίδα μας, αφού η εκπαίδευση στην οδική ασφάλεια είναι ένα στοίχημα διαρκείας».

Η Ένωση επισημαίνει ακόμη ότι «στο τέλος της παρουσίασης, ζητήθηκε από τους μαθητές της Δ’ Τάξης να γράψουν σε πίνακα αυτό που τους κέντρισε το ενδιαφέρον. Τα συμπεράσματα είναι εντυπωσιακά και επιβεβαιώνεται ότι μπορούμε να ποντάρουμε στη νέα γενιά. Ο σωστός ενήλικας οδηγός είναι ο σωστά εκπαιδευμένος ανήλικος!».

Στα παιδιά διανεμήθηκε τετράδιο δραστηριοτήτων για την οδική ασφάλεια.

