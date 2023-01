Κόσμος

Ιταλία: Βρέθηκε το πτώμα της 18χρονης που αρνήθηκε να παντρευτεί ξάδερφό της

Που βρέθηκε το πτώμα της Σαμάν Αμπάς που αγνοούνταν εδώ και πάνω από ένα χρόνο.



Οι ιταλικές αρχές εντόπισαν το πτώμα της 18χρονης Σαμάν Αμπάς που αγνοούνταν εδώ και πάνω από ένα χρόνο, έπειτα από την άρνησή της να ταξιδέψει στο Πακιστάν για να παντρευτεί με «γάμο από συνοικέσιο».

Η Σαμάν ζούσε στη Νοβελάρα, στη βόρεια Ιταλία, κοντά στην Μπολόνια. Το 2020 αρνήθηκε να πάει στο Πακιστάν για να παντρευτεί έναν εξάδελφό της, όπως της ζητούσε η οικογένειά της. Καθώς ήταν ανήλικη, απευθύνθηκε στην Πρόνοια που την εγκατέστησε σε έναν ξενώνα, τον Νοέμβριο του 2020.

Το πτώμα της έφηβης ταυτοποιήθηκε από οδοντιατρικά αρχεία μετά την ανακάλυψη ανθρώπινων λειψάνων κοντά στο σπίτι της οικογένειάς της τον Νοέμβριο του 2022, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Ansa επικαλούμενο τη δικηγόρο Μπάρμπαρα Ιανουτσέλι.

Η Αμπάς δεν είχε θεαθεί από τον Απρίλιο του 2021. Πέντε μέλη της οικογένειάς της, συμπεριλαμβανομένου του πατέρα και του θείου της, θα δικαστούν τον επόμενο μήνα για έναν αποκαλούμενο «φόνο για λόγους τιμής» που συγκλόνισε την Ιταλία.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία για την ταυτότητα του θύματος. «Ας αποδοθεί δικαιοσύνη για μια αθώα νεαρή γυναίκα που ήθελε απλά να ζήσει την ελευθερία της», έγραψε η Μελόνι στο twitter, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με μια φωτογραφία της Αμπάς όπου η κοπέλα φορούσε μια κόκκινη στέκα και ασορτί κόκκινο κραγιόν.

Purtroppo non ci sono piu dubbi, Saman Abbas e stata uccisa. Il corpo ritrovato a Novellara appartiene alla 18enne pachistana. A febbraio iniziera il processo che vedra imputati i suoi familiari: sia fatta giustizia per una giovane innocente che voleva solo vivere la sua liberta. pic.twitter.com/MxhWS1xhTe — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 4, 2023

Ένα κάταγμα σε ένα οστό στο μπροστινό μέρος του λαιμού στηρίζει τη θεωρία ότι η Σαμάν στραγγαλίστηκε, είπε η Ιανουτσέλι, δικηγόρος της οργάνωσης Penelope που ειδικεύεται σε υποθέσεις αγνοουμένων.

Οι εισαγγελείς πιστεύουν ότι η οικογένεια εξοργίστηκε όταν ανακάλυψε ότι η Σαμάν είχε σχέση με ένα αγόρι στην Ιταλία.

Οι αρχές υποπτεύονται ότι η έφηβη δολοφονήθηκε καθώς επέστρεφε στο σπίτι της οικογένειας της για να πάρει κάποια έγγραφα, όταν ζούσε σε ξενώνα υπό τη φροντίδα της Πρόνοιας.

Ο πατέρας της, Σαμπίρ Αμπάς συνελήφθη στο χωριό του στο ανατολικό Πακιστάν τον Νοέμβριο ως ύποπτος για τη δολοφονία. Πάντα αρνείτο ότι η κόρη του ήταν νεκρή. Ο θείος της εκδόθηκε από τη Γαλλία και θα δικαστεί, μαζί με δύο από τα ξαδέρφια της. Η μητέρα της παραμένει ελεύθερη και πιστεύεται ότι βρίσκεται στο Πακιστάν.

