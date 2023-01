Κοινωνία

ΗΣΑΠ - Άνω Πατήσια: Χωρίς στάση η διέλευση των συρμών

Επί τόπου βρίσκονται συνεργεία ΔΕΔΔΗΕ και ΣΤΑΣΥ για να αντιμετωπίσουν πρόβλημα που ανέκυψε ξαφνικά.



Οι συρμοί στη Γραμμή 1 του Μετρό διέρχονται από τον σταθμό «Άνω Πατήσια» δίχως να πραγματοποιούν στάση, λόγω προβλήματος ηλεκτροδοτησης του σταθμού, η οποία οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα στον υποσταθμό της ΔΕΗ στον Άγιο Ελευθέριο.

Επί τόπου βρίσκονται συνεργεία ΔΕΔΔΗΕ και ΣΤΑΣΥ για την αποκατάσταση της βλάβης.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση εκτός λειτουργίας είναι η εφεδρική παροχή ρεύματος του σταθμού, λόγω κλοπής καλωδίων.

