Ηλιούπολη - Υπόθεση trafficking: Ποινική έρευνα για τα επεισόδια στο δικαστήριο

Την παρέμβαση της εισαγγελίας Πρωτοδικών προκάλεσαν τα όσα έγιναν παραμονές Χριστουγέννων στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Ποινική έρευνα έχει ξεκινήσει η Εισαγγελία Πρωτοδικών για την επεισοδιακή εκφώνηση της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, στις 23 Δεκεμβρίου, το οποίο δίκασε την υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης σε βάρος 19χρονης, για την οποία καταδικάστηκαν δύο κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων αστυνομικός που εξέδιδε και κρατούσε το θύμα με τη βία σε διαμέρισμα στην Ηλιούπολη.

Κατά την ανακοίνωση της απόφασης σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο όταν παριστάμενοι άρχισαν να διαμαρτύρονται έντονα για την αθώωση του αστυνομικού για την κατηγορία του βιασμού αλλά και για σωματεμπορια κατά δεύτερης γυναίκας. Στο δικαστήριο μετέβησαν διμοιρίες αστυνομικών ενώ υπήρξαν καταγγελίες για χρήση χημικών εντός του χώρου.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης εξετάζονται όσα έγιναν το επίμαχο βράδυ καθώς και όσα περιλαμβάνονται σε αναφορά που συνέταξε ο εισαγγελέας της έδρας του ΜΟΔ, ο οποίος περιγράφει την εξέλιξη των γεγονότων από την εκφώνηση του αθωωτικου σκέλους της απόφασης. Η έρευνα έχει στόχο να εντοπίσει αν και από ποιους έχουν διαπραχθεί αυτεπαγγέλτως διωκόμενες αξιόποινες πράξεις.

Το Δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο αστυνομικό για εμπορία ανθρώπων επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών και κρίνοντας ότι η έφεση του μπορεί να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Έτσι ο αστυνομικός, που ήταν προσωρινά κρατούμενος, οδηγήθηκε εκτός φυλακής. Και ο πρώην σύντροφός του θύματος, που επίσης εξέδιδε την 19χρονη, καταδικάστηκε για εμπορία ανθρώπων και μαστροπεία σε συνολική ποινή κάθειρξης 12 ετών και δεν του δόθηκε αναστολή έκτισης της ποινής. Τρεις άλλοι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο πατέρας της 19χρονης που φέρεται να την βίαζε, κρίθηκαν αθώοι.

Οι πληρεξούσιες δικηγόροι του θύματος με δήλωση τους έχουν επισημάνει ότι θα εξαντλήσουν όλα τα νόμιμα μέσα, ζητώντας από τον αρμόδιο εισαγγελέα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης που εξέδωσε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Οι δικηγόροι έχουν αναφερθεί σε παραβιάστικες για τα δικαιώματα των θαυμάτων συνθήκες που εξελίχθηκε εξ αρχής η υπόθεση.

