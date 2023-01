Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Εύβοια: Αισθητός και στην Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αισθητή στην Εύβοια και σε πολλές περιοχές της Αττικής έγινε η δόνηση. Πόσο ήταν το μέγεθος του σεισμού. Που εντοπίστηκε το επίκεντρο.

Συνεχίζονται οι σεισμικές δονήσεις στην Εύβοια.

Το βράδυ της Τετάρτης καταγράφηκε σεισμός 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 22:03 της Τετάρτης.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 6 χιλιομέτρων δυτικά - βορειοδυτικά από τον Λιμνιώνα Ευβοίας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 11,8 χιλιόμετρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Βασίλης Τόπαλος: Η ιατροδικαστική έκθεση, η έρευνα και οι πρώτες καταθέσεις

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Η συνέντευξη του πατέρα της Καρολάιν στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Νότης Μαυρουδής: Το τραγικό τέλος και η “προφητική” ανάρτηση του μεγάλου συνθέτη