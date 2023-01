Υγεία - Περιβάλλον

ΕΣΥ: Παραίτηση Διευθύντριας Παθολογικής Κλινικής με “δριμύ κατηγορώ”

Επικαλούμενη μια μακρά σειρά από λόγους, η Διευθύντρια της Παθολογικής Κλινικής, επισημαίνει ότι ουσιαστικά “εξαναγκάστηκε” σε φυγή από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Την παραίτησή της από το ΕΣΥ γνωστοποίησε η Διευθύντρια της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου Ελένη Ιωαννίδου, τονίζοντας ότι στην ουσία εξαναγκάστηκε να οδηγηθεί στην απόφαση αυτή λόγω των δυσχερειών που αντιμετώπιζε στην άσκηση των καθηκόντων της.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει σάλο στον χώρο του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Κρήτη αλλά και μεγάλη αίσθηση στον ιατρικό κόσμο εν γένει και την τοπική κοινωνία δεδομένου ότι η μαχητική ιατρός με τις καλλιτεχνικές αναζητήσεις είναι ιδιαίτερα αγαπητή. Στη μακροσκελή της ανάρτησή η κ. Ιωαννίδου αναφέρει:

«Παραιτούμαι από το ΕΣΥ ή μάλλον εξαναγκάζομαι σε παραίτηση

Οι λόγοι της απόφασης μου να παραιτηθώ είναι γνωστοί στη διοίκηση από τα αναρίθμητα έγγραφα τα οποία έχω καταθέσει και στα οποία δεν έχω λάβει καμία απάντηση εκτός από «εντέλλεσθε». Παρόλα αυτά θα τα συνοψίσω στα παρακάτω.

Εξαναγκάζομαι να παραιτηθώ γιατί με αυταρχικό τροπο μου επιβλήθηκε να συμμετέχω σε διακομιδές διασωληνωμένων ασθενών παρά την έγγραφη και έντονη αντίθεση μου που πηγάζει από την μη ειδίκευση μου σε αυτό το αντικείμενο

Εξαναγκάζομαι να παραιτηθώ γιατί τα τελευταία χρόνια δεν έχω καταφέρει να λάβω ούτε το 1/20ο από την κανονική μου άδεια, καθόλου εκπαιδευτική η άλλου είδους άδεια.

Εξαναγκάζομαι να παραιτηθώ γιατί έχω λάβει 13 εντέλλεσθε τα τελευταία 3 χρόνια και από ότι φαίνεται θα λάβω πολλά ακόμα για μια κατάσταση που ουδόλως έκτακτη και ουδόλως επείγουσα είναι αντιθέτως είναι χρόνια και γνωστή στους πάντες από καιρό.

Εξαναγκάζομαι να παραιτηθώ γιατί τα τελευταία χρόνια δεν έχω πάει σε ένα συνέδριο, σε ένα μετεκπαιδευτικό σεμινάριο, δεν έχω λείψει από τη δουλειά για περισσότερο από μια εβδομάδα συνεχόμενη και αυτή με μαζεμένα ρεπό και άπειρες εφημερίες πριν και μετά.

Εξαναγκάζομαι να παραιτηθώ γιατί κόβω συνέχεια ρεπό από τον εαυτό μου και τους συνεργάτες μου προκειμένου να βγει το πρόγραμμα της πρωινής λειτουργίας

Εξαναγκάζομαι να παραιτηθώ γιατί ο χρόνος μου με την οικογένεια μου είναι ελάχιστος και είμαι σε μια συνεχή κίνηση και αγωνία για να κρατήσω ένα επίπεδο στη φροντίδα των ασθενών, στην εκπαίδευση των ειδικευόμενων και τη συνεργασία με τις άλλες κλινικές

Εξαναγκάζομαι να παραιτηθώ γιατί δεν μπορώ να προγραμματίσω τίποτα στη ζωή μου και ζω σε μια κατάσταση πρόχειρων και λύσεων της τελευταίας στιγμής.

Εξαναγκάζομαι να παραιτηθώ γιατί παρά τις αντίθετες δηλώσεις περί εκτίμησης στο πρόσωπο μου από τη διοίκηση έχω εξαναγκαστεί σε 9η εφημερία και 4η αργία σε ένα μήνα ενώ η κλινική μου βρίσκεται σε τόσο οριακή υποστελεχωση.

Εξαναγκάζομαι να παραιτηθώ γιατί δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ σοβαρά με την επιτροπή λοιμωξεων η οποία ουσιαστικά δεν λειτουργεί και όταν παραιτήθηκα πριν από ένα μήνα δεν έγινε καμία κίνηση αντικατάστασης μου.

Εξαναγκάζομαι να παραιτηθώ γιατί εδώ και 4 χρόνια δεν μπορώ να λειτουργήσω το εξωτερικό παθολογικό ιατρείο και ντρέπομαι τους ασθενείς που νοσηλεύω όταν τους λέω ότι δεν γίνεται επανεξέταση.

Εξαναγκάζομαι να παραιτηθώ γιατί αγνοήθηκα όταν ζήτησα μια νοσηλεύτρια λοιμωξεων αποκλειστικής απασχόλησης όπως λέει ο νόμος.

Εξαναγκάζομαι να παραιτηθώ γιατί αγνοήθηκα σε όποια πρόταση έκανα για προϊσταμένη της κλινικής και για νοσηλεύτρια λοιμωξεων.

Εξαναγκάζομαι να παραιτηθώ γιατί δεν έχει ικανοποιηθεί κανένα αίτημα μου που θα έκανε πιο βιώσιμη τη λειτουργία της κλινικής και της επιτροπής λοιμωξεων.

Εξαναγκάζομαι να παραιτηθώ γιατί έχω κάνει ότι μπορούσα για να αλλάξει αυτή η κατάσταση με αποκορύφωμα την άρνηση μου να νοσηλεύω ασθενείς που δεν θα μπορώ να φροντίσω όπως πρέπει, και αντιμετωπίστηκα από τη διοίκηση με πειθαρχική διαδικασία με τη σύμφωνη γνώμη των θεσμικά εκλεγμένων συναδέλφων μου.

Κυρίως όμως εξαναγκάζομαι να παραιτηθώ γιατί δεν υπάρχει καμία προοπτική βελτίωσης αυτής της κατάστασης, το οποίο μου έγινε σαφές μετά από τη συνάντηση με τον διοικητή της ΥΠΕ παρουσία του διοικητή του νοσοκομείου, οι οποίοι με ενημέρωσαν ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο σταθερής μετακίνησης γιατρού στην κλινική μας, κανένα σχέδιο κινήτρων, καμία προκήρυξη θέσης ή οποιασδήποτε μόνιμης λύσης, αλλά θα συνεχίσει το καθεστώς των αποσπασματικών μετακινήσεων της τελευταίας στιγμής κάθε μήνα για εφημερίες.

Εξαναγκάζομαι να παραιτηθώ γιατί με την ανακοίνωση της παραίτησης μου η λύση μοιάζει να «αφορά» τον τομέα και όχι τη διοίκηση.

Τέλος εξαναγκάζομαι να παραιτηθώ γιατί έχω φτάσει στα όρια της σωματικής και ψυχικής μου αντοχής.

ΥΓ. Ζήτησα την κανονική μου άδεια η οποία είναι γύρω στις 170 μέρες με την πρόθεση παραίτησης. Η απάντηση ήταν άλλο ένα όχι.

4 Ιανουαρίου 2023

Τέλος εποχής για μένα

Ελενη Ιωαννίδου»

Δείτε την ανάρτησή της:

