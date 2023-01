Κόσμος

ΗΠΑ: Οδηγός έριξε το αυτοκίνητο με την οικογένειά του σε γκρεμό 75 μέτρων (βίντεο)

Ένας οδηγός, που πιστεύεται ότι έριξε σκόπιμα το αυτοκίνητό του, με όλη του την οικογένεια μέσα, σε έναν γκρεμό βάθους 75 μέτρων, συνελήφθη σήμερα στη βόρεια Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Η σύζυγος και τα δύο παιδιά του Νταρμές Αρβίντ Πατέλ, 41 ετών, σώθηκαν σαν από θαύμα.

Ο 41χρονος οδηγούσε το όχημά του, ένα Tesla, κοντά στο Σαν Φρανσίσκο, στον περίφημο «Αυτοκινητόδρομο 1», που εκτείνεται κατά μήκος του ωκεανού. Κάποια στιγμή το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε στον γκρεμό.

Παρά την εντυπωσιακή πτώση και τις ζημιές που υπέστη το όχημα, όλοι οι επιβάτες σώθηκαν και μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Στάνφορντ. Ο Πατέλ, που είναι γιατρός και εργάζεται σε ένα νοσοκομείο κοντά στο Λος Άντζελες, νοσηλεύεται φρουρούμενος και θα συλληφθεί μόλις οι θεράποντες κρίνουν ότι μπορεί να πάρει εξιτήριο.

Με βάση τα πρώτα στοιχεία, η τροχαία αυτοκινητοδρόμων έχει λόγους να πιστεύει ότι «το ατύχημα ήταν σκόπιμη ενέργεια».

Αυτό το τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου 1 είναι διαβόητο για τα τροχαία δυστυχήματα που σημειώνονται εκεί. Είναι πολύ σπάνιο να επιζήσει όποιος πέσει με το αυτοκίνητό του στον γκρεμό.

Οι διασώστες που κλήθηκαν στο σημείο την Δευτέρα πίστευαν ότι θα έβρισκαν πτώματα, όμως είδαν κίνηση μέσα από το θρυμματισμένο παρμπρίζ του οχήματος και οργάνωσαν μια επιχείρηση διάσωσης με τη συμμετοχή πολλών ελικοπτέρων. «Εκπλαγήκαμε όταν βρήκαμε τα θύματα ζωντανά στο όχημα», εξήγησε ο Μπράιαν Πότεντζερ, ο διοικητής της Υπηρεσίας Δασών και Πυροπροστασίας της Καλιφόρνιας.

Τα δύο παιδιά της οικογένειας, ένα κορίτσι 7 ετών και ένα αγόρι 4 ετών, φέρουν μόνο «μέτριας σοβαρότητας» τραύματα.

