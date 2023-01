Πολιτισμός

Νότης Μαυρουδής: Πότε θα γίνει η κηδεία του

Που και πότε συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα αποχαιρετίσουν τον συνθέτη, που έφυγε ξαφνικά από την ζωή, μετά απο δυστύχημα στο σπίτι του.

Το Σάββατο 7 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του μουσικοσυνθέτη Νότη Μαυρουδή ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα το βράδυ της 3ης Ιανουαρίου 2023 στο σπίτι του στην Κουκουράβα Πηλίου, όταν έπεσε από ύψος τριών μέτρων.

Σύμφωνα με ανάρτηση του γιου του Χάρη στα κοινωνικά δίκτυα η πολιτική κηδεία θα γίνει στο κοιμητήριο Χαλανδρίου στις 10:30 το πρωί και θα ακολουθήσει αποτέφρωση στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας στις 13:00.

Επιθυμία της οικογένειας του Νότη Μαυρουδή είναι αντί στεφάνων να συγκεντρωθούν χρήματα προκειμένου να αγοραστούν μουσικά όργανα για τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Δήμου Χαλανδρίου.

