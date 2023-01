Πολιτική

ΗΠΑ σε Τουρκία για 12 μίλια: Σταματήστε τις απειλές κατά της Ελλάδας

Την πρώτη αντίδραση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προκάλεσε το νέο casus belli της Τουρκίας και οι απειλές κατά της Ελλάδας για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ. νοτίως της Κρήτης.

Το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενθαρρύνουν όλα τα κράτη να επιλύουν τα ζητήματα θαλάσσιας οριοθέτησης σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο εκπέμπει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με το ενδεχόμενο της επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια νοτίως της Κρήτης.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση των Ελλήνων ανταποκριτών ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημείωσε ότι η αμερικανική θέση για τον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των χωρών παραμένει σταθερή.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «δεν υπάρχει αλλαγή στη μακροχρόνια θέση των ΗΠΑ. Πιστεύουμε ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να είναι σεβαστές και να προστατεύονται. Ως θέση αρχής, ενθαρρύνουμε όλα τα κράτη να επιλύουν τα ζητήματα θαλάσσιας οριοθέτησης ειρηνικά σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Ενώ γενικά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν παίρνουν θέση για τις διαφορές στα θαλάσσια σύνορα άλλων κρατών, καλούμε όλα τα μέρη να απέχουν από όλες τις ενέργειες που ενέχουν τον κίνδυνο να αυξήσουν τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τους συμμάχους και τους εταίρους μας να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματικό τρόπο. Προτρέπουμε όλους τους συμμάχους μας να αποφύγουν τις απειλές και την προκλητική ρητορική που μόνο θα αυξήσουν την ένταση και δεν θα βοηθήσουν κανέναν».

