ΗΣΑΠ - Άνω Πατήσια: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία μετά τη βλάβη

Κανονικά διεξάγεται η κίνηση στην Γραμμή 1, μετά το πρόβλημα στον σταθμό ΗΣΑΠ.

Κανονικά διεξάγεται η κίνηση σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 του Μετρό (δηλαδή στον Ηλεκτρικό) από την έναρξη της σημερινής κυκλοφορίας, μετά το πρόβλημα σε σταθμό ΗΣΑΠ.

Ο Ηλεκτρικός αντιμετώπιζε πρόβλημα στην κυκλοφορία, καθώς υπήρχε βλάβη στο σύστημα ηλεκτροδότησης στο σταθμό του ΗΣΑΠ «Άνω Πατήσια».



Ωστόσο πλέον το πρόβλημα έχει λυθεί.

