ΑΑΔΕ: Αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία

Μόλις το 0,2% των οφειλετών χρωστάει το 80% των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Περισσότερα από 25.000 πρόσωπα προστέθηκαν σε αυτούς που χρωστάνε μέχρι 500 ευρώ.

Με 1,4 δισ. ευρώ «φέσωσαν» την εφορία μόλις 32 φορολογούμενοι –εκ των οποίων ένας 800 εκατομμύρια ευρώ- μέσα σε διάστημα 10 μηνών, ενώ 8.896 φορολογούμενοι, το 0,2% των φορολογούμενων, χρωστάει 90,1 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, αύξηση του αριθμού των οφειλετών διαπιστώνεται στις περισσότερες κατηγορίες οφειλής, με τη μεγαλύτερη, κατά 25.304 πρόσωπα, να καταγράφεται στο εύρος οφειλής από 50 έως 500 ευρώ, στο οποίο ανήκει το 38,5% του συνόλου των οφειλετών, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1.607.182 πρόσωπα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφει η έκθεση γ' τριμήνου του Γραφείου Προϋπολογισμού του κράτους στη Βουλή, το μεγαλύτερο μέρος του νέου ληξιπρόθεσμου υπολοίπου πηγάζει από φορολογικές οφειλές, όπως άμεσοι και έμμεσοι φόροι, φόροι στην περιουσία, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης.

Όπως προκύπτει από την έκθεση:

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στο τέλος του Οκτωβρίου του 2022, διαμορφώθηκε στα 113,2 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,3 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2021. Η αύξηση αυτή υπολογίζεται από τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 8,1 δισ. ευρώ μείον τις εισπράξεις και διαγραφές 7 δισ. ευρώ, συν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά την 1/11/2021 που βεβαιώθηκαν μεταγενέστερα ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Σε 8.896 ανέρχονται οι φορολογούμενοι που έχουν ρίξει «φέσι» στην εφορία ύψους 90,1 δισ. ευρώ, οι οποίοι αν και αποτελούν το 0,2% του συνόλου των οφειλετών, χρωστούν το 80% του συνολικού ληξιπρόθεσμου, που φτάνει τα 113,2 δισ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου κατά 3,3 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο του 2022 πηγάζει από τους οφειλέτες με ύψος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ (αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε αυτήν την κατηγορία κατά 2,3 δισ. ευρώ), ο αριθμός των οποίων σημείωσε αύξηση κατά 274 πρόσωπα. Στη συγκεκριμένη κατηγορία οφειλής συγκεντρώνεται το 80% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και μόλις το 0,2% των οφειλετών. Αντίστοιχα το πλήθος των νομικών προσώπων που οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 5.430, καθώς αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 185 νομικά πρόσωπα.

Στη κατηγορία οφειλής μέχρι 50 ευρώ ο αριθμός των οφειλετών μειώθηκε κατά 169.470 πρόσωπα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2021. Ειδικά στο εύρος οφειλής μεταξύ 10 και 50 ευρώ παρατηρείται μείωση των οφειλετών κατά 187.030 πρόσωπα. Αντιθέτως, αύξηση του αριθμού των οφειλετών διαπιστώνεται σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες οφειλής με τη μεγαλύτερη, κατά 25.304 πρόσωπα, να καταγράφεται στο εύρος οφειλής από 50 έως 500 ευρώ, στο οποίο ανήκει το 38,5% του συνόλου των οφειλετών, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1.607.182 πρόσωπα.

Το 51,6% του ληξιπρόθεσμου χρέους, που αντιστοιχεί σε 44,8 δισ. ευρώ, προέρχεται από φορολογικές οφειλές (άμεσοι και έμμεσοι φόροι, φόροι στην περιουσία, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης κτλ.). Το υπόλοιπο των πραγματικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προέρχεται από άλλες κατηγορίες οφειλής, οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό είσπραξης. Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, σε αυτές περιλαμβάνονται τα πρόστιμα (φορολογικά και μη φορολογικά) τα οποία αποτελούν το 27,6% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, καθώς αγγίζουν τα 24 δισ. ευρώ και οι μη φορολογικές οφειλές (δάνεια, δικαστικά έξοδα, καταλογισμοί κτλ.), οι οποίες αποτελούν το 20,8% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 18,1 δισ. ευρώ.

