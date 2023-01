Αθλητικά

Βασίλης Τόπαλος: Οι κανόνες ασφαλείας του Σπάρινγκ

Ο προπονητής πυγμαχίας και πρωταθλητής Μάκης Κολέθρας μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" για τους κανόνες ασφαλείας του Σπάρινγκ τονίζοντας ότι ήταν λάθος να κάνει τόσο εντατική προπόνηση, ο 16χρονος.

Κηδεύται σήμερα, στις 14:00, ο 16χρονος πρωταθλητή πυγμαχίας Βασίλης Τόπαλος. Η κηδεία θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος και θα ακολουθήσει η ταφή του στο νεκροταφείο Σχιστού.

Σε βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση οφείλεται, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας, ο θάνατος του νεαρού πυγμάχου.

Ο Μάκης Κολέθρας αρχικά εξέφρασε την συντριβή του για τον θάνατο του νεαρού πυγμάχου, τονίζοντας ότι «είναι ένα τραγικό γεγονός που μας έχει συγκλονίσει και θα θέλαμε να μην ξανασυμβεί».

Ο ίδιος είπε ότι οι κανόνες της πυγμαχίας είναι πάρα πολύ αυστηροί και υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας πριν το ρινγκ.

Ακόμη, τόνισε ότι "το σπάρινγκ είναι ένας εκπαιδευτικός αγώνας, όπου εκεί πρέει να τηρηθούν οι κανονισμοί ενός κανονικού αγώνα. Δεν μπορεί να ανέβει κάποιος στο ρινγκ και να παίξει "ξύλο". Μπορεί να παίξει ένα παιδί 16 ετών με έναν 20χρονο και με μεγαλύτερη διάπλαση εφόσον ο προπονητής μπορεί να κατευθύνει αυτή την αναμέτρηση. Ο αλθητής ο βαρύτερος, δίνει την εμπειρία του κάνοντας περισσότερο άμυνα και λιγότερο επίθεση, δεν αποδυναμώνει το νέο παιδί".

Όσον αφορά στην ιατροδικαστική έκθεση ο Μάκης Κολέθρας ανέφερε ότι "οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που αναφέρει εξέταση ισως δειχνουν ότι ο εγκέφαλος του παιδιού είχε ταλαιπωρηθεί από κάποιους λόγους."

Ακόμη, τόνισε ότι τόσο οι πρωινοί αγώνες όσο και το σπάρινγκ απαγορεύονται καθώς το σώμα δεν έχει ακόμη "ξυπνήσει" αλλά και οι αθλητές, δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί από τις απογευματινές προπονήσεις που συνηθίζονται.

