Κορονοϊός – Μαγιορκίνης: Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για όσα συμβαίνουν στην Κίνα

Τι είπε για την έξαρση των ιώσεων στη χώρα μας και το ενδεχόμενο να καθυστερήσει το άνοιγμα των σχολείων για λίγες ημέρες.

Ο επίκουρος καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στην έξαρση των κρουσμάτων στην Κίνα και εξήγησε γιατί δε συντρέχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας.

Αυτό που συμβαίνει τώρα στην Κίνα οφείλεται κυρίως σε δυο λόγους ανέφερε ο κ. Μαγιορκίνης. Αφενός λόγω των αντιδράσεων των πολιτών, οι Αρχές σταμάτησαν την πρακτική των μηδενικών κρουσμάτων και ο ιός άρχισε να κυκλοφορεί και αφετέρου η εμβολιαστική κάλυψε είναι πολύ μικρή και τα εμβόλια στην Κίνα φαίνεται πως δεν είναι και πολύ αποτελεσματικά.

Στη συνέχεια ο κ. Μαγιορκίνης αναφέρθηκε και στην έξαρση των ιώσεων που παρατηρούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στη χώρα μας και την απέδωσε κυρίως στο γεγονός ότι μετά από 2 χρόνια περιορισμών λόγω του κορονοϊού, τα αντισώματα έχουν πέσει στον γενικό πληθυσμό.

Προέβλεψε ότι όλη αυτή η κατάσταση δεν θα τραβήξει σε μάκρος, αλλά σίγουρα θα μας απασχολήσει και τον Φεβρουάριο.

Σε ότι αφορά τη συζήτηση που άνοιξε για τον αν θα πρέπει να καθυστερήσει η επιστροφή των παιδιών στα σχολεία για λίγες ημέρες ακόμη, τόνισε κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση και απηύθυνε έκκληση στους γονείς να μη στέλνουν τα παιδιά τους σχολείο αν έχουν οποιοδήποτε σύμπτωμα.

