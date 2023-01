Υγεία - Περιβάλλον

Νότης Μαυρουδής: Η ιατροδικαστική εξέταση για τα αίτια θανάτου του

Ποια είναι η αιτία θανάτου του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη, Νότη Μαυρουδή. Πότε θα γίνει η κηδεία και ποια είναι η επιυμία της οικογένειάς του.

Πανελλήνια θλίψη έχει προκαλέσε ο αδόκητος χαμός του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη, Νότη Μαυρουδή.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση που έγινε χθες, μετά από παραγγελία της Αστυνομίας, ο θάνατός του οφείλεται σε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, που προκλήθηκαν από πτώση από ύψος.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Βορείου Πηλίου, που διενεργεί προανάκριση, απέκλεισαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και κατέληξαν ότι ο 77χρονος μουσικοσυνθέτης έπεσε, ενώ βρισκόταν στα κάγκελα του μπαλκονιού του σπιτιού του, η πτώση του οφείλεται σε ατύχημα και υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που επέφεραν τον θάνατό του, ενώ παρήγγειλαν νεκροψία- νεκροτομή.

Πότε θα γίνει η κηδεία του

Το Σάββατο 7 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του μουσικοσυνθέτη Νότη Μαυρουδή ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα το βράδυ της 3ης Ιανουαρίου 2023 στο σπίτι του στην Κουκουράβα Πηλίου, όταν έπεσε από ύψος τριών μέτρων.

Σύμφωνα με ανάρτηση του γιου του Χάρη στα κοινωνικά δίκτυα η πολιτική κηδεία θα γίνει στο κοιμητήριο Χαλανδρίου στις 10:30 το πρωί και θα ακολουθήσει αποτέφρωση στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας στις 13:00.

Επιθυμία της οικογένειας του Νότη Μαυρουδή είναι αντί στεφάνων να συγκεντρωθούν χρήματα προκειμένου να αγοραστούν μουσικά όργανα για τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Δήμου Χαλανδρίου.

Το χρονικό της μοιραίας πτώσης

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άτυχος, γνωστός στο Πανελλήνιο συνθέτης, βρισκόταν τις τελευταίες μέρες για ολιγοήμερες διακοπές στο σπίτι του διατηρεί στην Κουκουράβα, και το απόγευμα της Τρίτης, βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού του, έβαλε ένα ξύλο στα κάγκελα, όπου πάτησε για να κάνει μια εργασία, αλλά έχασε την ισορροπία του και έπεσε στον αύλειο χώρο, που είναι σε υψομετρικά επίπεδα με καλντερίμι, έπεσε από ύψος περίπου τριών μέτρων και τραυματίστηκε θανάσιμα, καθώς το κεφάλι του χτύπησε σε πέτρα.

Η σύζυγός του που τον περίμενε για να πάνε επίσκεψη σε φιλικό τους ζευγάρι, άκουσε τον γδούπο της πτώσης βγήκε στην αυλή και είδε τον Νότη Μαρουδή να κείτεται νεκρός!

Κάλεσε ασθενοφόρο που πήγε στο σημείο με γιατρό, αλλά ήταν αργά, καθώς ο φημισμένος μουσικοσυνθέτης δεν βρισκόταν στη ζωή. Ο θάνατός του προκάλεσε θλίψη Πανελλαδικά στον καλλιτεχνικό και πολιτικό κόσμο.

Πηγή: magnesianews.gr

