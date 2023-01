Υγεία - Περιβάλλον

Νοσοκομείο Άρτας: Γιατροί πλακώθηκαν στο ξύλο εν ώρα υπηρεσίας

Σκηνές απείρου κάλλους με ξύλο σε γραφείο και διαδρόμους, αλλά και επέμβαση της Αστυνομίας.

Πρωτοφανείς ήταν οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο της Άρτας με πρωταγωνιστές δύο γιατρούς του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Εν ώρα υπηρεσίας σύμφωνα με πληροφορίες, αποφάσισαν να λύσουν προσωπικές διαφορές με αποτέλεσμα τον άγριο ξυλοδαρμό μεταξύ τους.

Μάλιστα από το γραφείο όπου ξεκίνησε ο καβγάς, ο ξυλοδαρμός συνεχίστηκε σε διάδρομο του νοσηλευτικού ιδρύματος με μάρτυρες άλλους εργαζομένους, ασθενείς και συνοδούς.

Στο νοσοκομείο κλήθηκε η αστυνομία, όμως κανένας από τους δύο άμεσα εμπλεκόμενους δεν προχώρησε σε μήνυση.

Σύμφωνα με πληροφορίες η αιτία του καβγά δεν σχετίζεται με την δουλειά τους και το εργασιακό περιβάλλον, ωστόσο ο ένας εκ των δύο, φέρεται να δημιουργεί συχνά εντάσεις στο νοσοκομείο.

