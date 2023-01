Κοινωνία

Γλυφάδα: Σύλληψη φυγόποινου για απάτες

Σε βάρος του εκκρεμούσαν πέντε καταδικαστικές αποφάσεις, με συνολική ποινή κάθειρξης δεκατεσσάρων ετών και τριών μηνών.

Ενας 60χρονος συνελήφθη, την περασμένη Τρίτη 3 Ιανουαρίου, στη Γλυφάδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν πέντε καταδικαστικές αποφάσεις, με συνολική ποινή κάθειρξης δεκατεσσάρων ετών και τριών μηνών.

Οι καταδικαστικές αποφάσεις αφορούσαν τα αδικήματα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο κατ' εξακολούθηση, έκδοσης εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο φυγόποινος διατηρούσε εταιρεία η οποία τροφοδοτούσε με πρώτες ύλες και αναλώσιμα είδη, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και καταστήματα εστίασης, χωρίς να καταβάλει τους προβλεπόμενους φόρους στο Δημόσιο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

