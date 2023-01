Υγεία - Περιβάλλον

6χρονος με ανακοπή καρδιάς: Υποβλήθηκε σε ψύξη εγκεφάλου

Ώρες αγωνίας για τον 6χρονο που νοσηλεύεται σε ΜΕΘ. Γιατί οι γιατροί προχώρησαν σε «ψύξη» εγκεφάλου. Τι λέει για την πορεία της υγείας του μικρού αγοριού ο διευθυντής της ΜΕΘ, Ανδρέας Ηλιάδης.

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 6χρονος Θωμάς από τα Γρεβενά, ο οποίος νοσηλεύεται στην ΜΕΘ Παίδων στο Ρίο, μετά από ανακοπή καρδιάς.

Οι γιατροί του νοσοκομείου του Ρίου προσπαθούν όσο μπορούν για να αναστρέψουν την κατάσταση για τον 6χρονο, που αναγκάστηκε να ταξιδέψει από τα Γρεβενά στην Πάτρα. Το επόμενο 48ωρο είναι κρίσιμο.

Το παιδί έπαθε ανακοπή ενώ βρισκόταν στο σπίτι του και άμεσα το ΕΚΑΒ στα Γρεβενά ανέλαβε το περιστατικό.

Έγινε διασωλήνωση και αναζητήθηκε κρεβάτι στη Θεσσαλονίκη, όμως δεν υπήρχε ελεύθερο και έτσι αποφασίστηκε η διακομιδή του στο νοσοκομείο του Ρίου, όπως είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα".

Οι γιατροί στη ΜΕΘ Παίδων προχώρησαν σε μια διαδικασία «ψύξης» του εγκεφάλου, ώστε να τον προφυλάξουν από πιθανές βλάβες λόγω της καταστολής, ξεκινώντας θεραπευτική αγωγή.

Παράλληλα οι γιατροί προχώρησαν και σε γονιδιακό έλεγχο για να διαπιστωθεί η αιτία της ανακοπής και έχουν σταλεί τα δείγματα στην Αθήνα.

Ο διευθυντής της ΜΕΘ, Ανδρέας Ηλιάδης δήλωσε ότι "Ο μικρός Θωμάς παραμένει διασωληνωμένος σε βαριά κατάσταση. Συνεχίζεται η θεραπευτική υποθερμία του εγκεφάλου για την προστασία του εγκέφαλου απο εγκεφαλικό οίδημα. Η καρδιά ανταποκρίνεται στην θεραπεία .Ο έλεγχος για την πιθανη αιτία που προκάλεσε την ανακοπη έχει ηδη αρχίσει. Να κρατήσουμε σταση αναμονης και να ευχηθούμε όλοι μας στον μικρό Θωμα να νικησει σε αυτήν την πραγματικά δύσκολη δοκιμασία και να βγει νικητής Είμαστε όλοι μαζί του" .





