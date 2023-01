Life

Πρίγκιπας Χάρι: Ο Ουίλιαμ με χτύπησε για την Μέγκαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια πρόγευση από το βιβλίο του πρίγκιπα Χάρι, «Spare», έδωσε ο Guardiαn, δημιουργώντας νέο «πονοκέφαλο» στο παλάτι.

Στο πολυαναμενόμενο βιβλίο του με τίτλο «Spare», ο πρίγκιπας Χάρι αποκαλύπτει, σύμφωνα με τον Guardian, τη σωματική επίθεση που δέχθηκε, από τον αδελφό του, Ουίλιαμ, με αφορμή κάτι που αφορούσε την Μέγκαν Μαρκλ.

Σύμφωνα με τον Χάρι το επεισόδιο έγινε στο σπίτι του στο Nottingham Cottage το 2019, όταν ο αδελφός του χαρακτήρισε την Μέγκαν «δύσκολη», «αγενή» και «σκληρή».

Όταν εκείνος τον κατηγόρησε ότι έχει υιοθετήσει το «αφήγημα του Τύπου» για την Αμερικανίδα σύζυγό του «με άρπαξε από τον γιακά και... με έριξε στο πάτωμα. Προσγειώθηκα στο μπολ του σκύλου, το οποίο έσπασε στην πλάτη μου και τα κομμάτια μου με τραυμάτισαν. Έμεινα εκεί για μια στιγμή, μπερδεμένος, και στη συνέχεια σηκώθηκα και του είπα να φύγει».

Ο Ουίλιαμ έφυγε, αλλά επέστρεψε «δείχνοντας μετανιωμένος». Ο Χάρι γράφει ότι δεν το είπε αμέσως στην Μέγκαν - αλλά κάλεσε τον ψυχολόγο του.

Σύμφωνα με τον Guardiαn, ο οποίος απέκτησε ένα αντίγραφο του «Spare», είναι μία από τις πολλές σκηνές που περιγράφει ο Χάρι στο βιβλίο του ενώ στις πρώτες σελίδες μεταφέρει τα λόγια του πατέρα του στη μητέρα του πριγκίπισσα Νταϊάνα, την ημέρα της γέννησης του, «Υπέροχα! Τώρα μου έδωσες έναν διάδοχο και έναν εφεδρικό - η δουλειά μου τελείωσε».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεοφάνεια: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς

ΗΠΑ σε Τουρκία για 12 μίλια: Σταματήστε τις απειλές κατά της Ελλάδας

Τρίκαλα: Κάηκε ζωντανός στο σπίτι του