“Κιβωτός του Κόσμου”: Όλα όσα έχουν γίνει σε μόλις ένα μήνα

Ο πρώτος μίνι απολογισμός της προσωρινής Διοίκησης της "Κιβωτού του Κόσμου".

Με ταχύτατους ρυθμούς προχωρά το έργο της η νέα προσωρινή Διοίκηση της Κιβωτού του Κόσμου ενώ με αφορμή τη συμπλήρωση ενός μηνός από την ανάληψη των καθηκόντων της ενημερώνει για όλες τις ενέργειες στις οποίες έχει ήδη προβεί και βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, στο Δελτίο Τύπου, η Πρόεδρος της προσωρινής Διοίκησης, Αλεξάνδρα Μαρτίνου, «στόχος μας είναι, στο άμεσο μέλλον, η Κιβωτός να καταστεί, μια σύγχρονη και διαφανής οργάνωση παιδικής προστασίας, που θα λειτουργεί εξυπηρετώντας στο βέλτιστο βαθμό, τις ανάγκες των παιδιών». Επιπροσθέτως η ίδια επισημαίνει πως «είναι προτεραιότητα για εμάς να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά της Κιβωτού θα μεγαλώνουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια».

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την ενημέρωση στο διάστημα αυτό εκτός των άλλων, στελεχώθηκε η ανώτατη διοίκηση του οργανισμού καθώς και η θέση του επικεφαλής της κοινωνικής Υπηρεσίας, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία εξορθολογισμού της διοικητικής δομής του οργανισμού ενώ σε συνεργασία με διεθνή εταιρεία ορκωτών λογιστών υλοποιείται δωρεάν οικονομικός έλεγχος.

Παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες για αδειοδότηση της λειτουργίας των δομών ενώ σε βρίσκεται σε εξέλιξη η καταγραφή της κινητής και της ακίνητης περιουσίας που έχει στη διάθεσή του ο οργανισμός.

Ακολουθεί αναλυτικά το Δελτίο Τύπου:

Η προσωρινή Διοίκηση της «Κιβωτού του Κόσμου» συμπληρώνει ενάμιση μήνα από την ανάληψη των καθηκόντων της με κύριο μέλημα της την εξασφάλιση ενός κλίματος σταθερότητας και ασφάλειας των παιδιών που φιλοξενούνται στις δομές της ανά την ελληνική επικράτεια.

Στο πλαίσιο αυτό, η προσωρινή Διοίκηση της «Κιβωτού» σε αυτό το διάστημα:

Πραγματοποίησε τις επισκέψεις της σε όλες τις κατά τόπους δομές της οργάνωσης με σκοπό να γνωρίσει από κοντά τα φιλοξενούμενα παιδιά και να συζητήσει με τους υπευθύνους και το προσωπικό της κάθε δομής.

Κατέγραψε τις ανάγκες όλων των δομών και κάλυψε τις άμεσες ανάγκες τους σε τρόφιμα, καύσιμα και εξοπλισμό προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία τους.

Προχώρησε στην καταγραφή του ανθρωπίνου δυναμικού των δομών.

Εντόπισε ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό για τη διασφάλιση της ορθής καθημερινής λειτουργίας όλων των δομών καθώς και την επιστημονική τους πλαισίωση, στηριζόμενη σε παιδαγωγικά πρωτόκολλα και πρωτόκολλα λειτουργίας των δομών παιδικής προστασίας.

Προέβη σε πρόσληψη νέου Γενικού Διευθυντή και έμπειρου διοικητικού προσωπικού και υπευθύνου κοινωνικής υπηρεσίας.

Στελέχωσε τη δομή του Πειραιά, με κοινωνικό λειτουργό.

Ξεκίνησε τη διαδικασία εξορθολογισμού της διοικητικής δομής του οργανισμού.

Προχωράει τις διαδικασίες για αδειοδότηση της λειτουργίας των δομών.

Είναι στη διαδικασία καταγραφής της κινητής και της ακίνητης περιουσία της.

Υλοποιεί οικονομικό έλεγχο με την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας Price Waterhouse Coopers.

Εργάζεται για τη ρύθμιση καίριων νομικών θεμάτων με την ευγενική υποστήριξη του δικηγορικού γραφείου Βεκρή-Ποταμίτη.

Η Πρόεδρος της Κιβωτού Αλεξάνδρα Μαρτίνου, δήλωσε: «Η Κιβωτός, διανύει περίοδο αναδιάρθρωσης. Τα παιδιά, είναι η μοναδική κινητήρια δύναμή για το δύσκολο έργο που κληθήκαμε να φέρουμε σε πέρας. Στόχος μας είναι, στο άμεσο μέλλον, η Κιβωτός να καταστεί, μια σύγχρονη και διαφανής οργάνωση παιδικής προστασίας, που θα λειτουργεί εξυπηρετώντας στο βέλτιστο βαθμό, τις ανάγκες των φιλοξενούμενων παιδιών. Είναι προτεραιότητα για εμάς να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά της Κιβωτού θα μεγαλώνουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Ευχαριστούμε θερμά τις εταιρείες και τους φορείς που εξακολουθούν να στηρίζουν το έργο της Κιβωτού αυτές τις δύσκολες στιγμές.»

Γιορτάζοντας τα Χριστούγεννα με τα παιδιά της Κιβωτού

Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου, τα παιδιά της Κιβωτού απέδειξαν πως είναι πραγματικοί πρωταγωνιστές όχι μόνο στη ζωή αλλά και επί σκηνής, ξεδιπλώνοντας το ταλέντο τους στο θέατρο, το χορό και το τραγούδι.

Στο ίδιο κλίμα, στη στέγη της Κιβωτού που φιλοξενεί ανήλικους πρόσφυγες με τις οικογένειές τους από την εμπόλεμη Ουκρανία, γιορτάστηκαν τα Χριστούγεννα τηρώντας τις παραδόσεις της χώρας τους και ανταλλάσσοντας θερμές ευχές και δώρα.

Η προσωρινή Διοίκηση της Κιβωτού, μοίρασε δώρα σε όλα τα παιδιά που φιλοξενούνται και συμμετέχουν στα ημερήσια προγράμματα της οργάνωσης, με γνώμονα την απρόσκοπτη παιδαγωγική λειτουργία των δομών και την ομαλή συνέχιση της καθημερινότητας των παιδιών.

