“Το Πρωινό” - Πατούλη: η διεκδίκηση της δημαρχίας, τα φλερτ και ο Γιώργος Πατούλης (βίντεο)

Η Μαρίνα Πατούλη σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό"...

Η Μαρίνα Πατούλη φιλοξενήθηκε το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό".

Η Μαρίνα Πατούλη μεταξύ άλλων ρωτήθηκε, για την απόφασή της να "κατεβεί" στην πολιτική αλλά και τις σχέσεις που διατηρεί σήμερα με τον πρώην σύζυγό της, Γιώργο Πατούλη.

Για την πολιτική

"Έχω ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά μου και έχω καταρτίσει το μισό ψηφοδέλτιο, ένα πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο αλλά με τη στήριξη πάντα της ΝΔ" ενώ επεσήμανε πως "η πορεία μου στην τοπική αυτοδιοίκηση μετρά πολλά χρόνια, ήμουν δημοτική σύμβουλος σε Πεύκη και Μαρούσι, πάντα με δάσκαλό μου τον Γιώργο Πατούλη".

Όοσν αφορά τη γνώμη του Γιώργου Πατούλη για την διεκδίκηση της δημαρχίας είπε πως "είναι υποστηρικτικός και αν ψήφιζε στο δήμο μου, πίστεύω θα με ψήφιζε, θα είναι από τα πρώτα άτομα που θα καλέσω στις ομιλίες μου".

Για τη σχέση με τον πρώην σύζυγό της

"Τώρα έχουν ωριμάσει τα πράγματα, με είχε αιφνιδιάσει τότε με την απόφασή του, όμως τώρα οι σχέσεις μας είναι καλύτερες από ποτέ" είπε και συνέχισε αναφέροντας πως "ο γιος μας είναι ο συνδετικός μας κρίκος με το Γιώργο, θα μας ενώνει πάντα".

Η ίδια αποκάλυψε πως αποφάσισαν από κοινού με το σύζυγό της την συνεπιμέλεια του γιου τους.

Σχετικά με τη διατήρηση του επιθέτου του συζύγου της απάντησε πως "τιμώ τον άνθρωπο με τον οποίο έζησα 35 χρόνια και κρατάω το επίθετό του".

Για τις δηλώσεις που είχε κάνει μετά το χωρισμό της η Μαρίνα Πατούλη είπε πως "εξέφρασα τα συναισθήματά μου και δεν το μετανιώνω, πήρα πολλή συμπαράσταση από γυναίκες".

Για την προσωπική της ζωή και τα φλερτ

"Δεν με φλερτάρουν, δεν με φλέρταραν ποτέ με φοβούνται" είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε τονίζοντας πως "οι σχέσεις δεν είναι εύκολες, έχουν μπει τα social media για τα καλά στη ζωή μας, που και έξω είναι όλοι στα κινητά."

