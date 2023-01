Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν: Ο Μέσι επέστρεψε στις προπονήσεις - Απών ο Εμπαπέ (βίντεο)

Πού βρισκόταν ο Γάλλος επιθετικός, την ώρα που ο Μέσι έτυχε υποδοχής ήρωα κατά την επιστροφή του στις προπονήσεις της Παρί Σεν Ζερμέν





Ο Λιονέλ Μέσι επέστρεψε στις προπονήσεις της Παρί Σεν Ζερμέν και ο σύλλογος του επιφύλαξε αποθεωτική υποδοχή, αλλά ο συμπαίκτης του Κιλιάν Εμπαπέ έχασε την ευκαιρία να συγχαρεί τον Αργεντινό για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Γάλλος επιθετικός και ο συμπαίκτης του Ασράφ Χακίμι βρίσκονται στην Νέα Υόρκη, αφού έλαβαν ειδική άδεια από τον προπονητή της Παρί Σεν Ζερμέν Κρίστοφ Γκαλτίε μετά την ήττα από τη Λανς και την απώλεια του αήττητου ρεκόρ των πρωτοπόρων της Ligue 1. Αυτό σήμαινε ότι ο νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018 δεν ήταν παρών στην υποδοχή του Μέσι.

«Ο Χακίμι και ο Εμπαπέ θα έχουν μερικές ημέρες άδεια», επιβεβαίωσε ο Γκαλτιέ μετά το παιχνίδι με τη Λανς, το οποίο έληξε 3-1 υπέρ της ομάδας που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. «Το πλάνο ήταν να παίξουν σε αυτά τα δύο παιχνίδια και μετά να ξεκουραστούν».

Ο Εμπαπέ, ο οποίος ήταν ο μοναδικός εκπρόσωπος της Παρί Σεν Ζερμέν στην Εθνική ομάδα της Γαλλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, χλευάστηκε από τον τερματοφύλακα της Αργεντινής Εμιλιάνο Μαρτίνες στους πανηγυρισμούς των νικητών. Ωστόσο, ο Γκαλτιέ επέμεινε ότι η όποια έχθρα δημιουργήθηκε δεν θα επηρεάσει τη σχέση των δύο παικτών.

A guard of honour for our World Champion! ??????#BravoLeo pic.twitter.com/OHIkKALbUl — Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 4, 2023

«Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι η σχέση μεταξύ των παικτών. Ο Κιλιάν Εμπαπέ είχε πολύ καλή συμπεριφορά, παρά την ήττα. Φυσικά, ήταν απογοητευμένος, αλλά το έκανε με κομψό τρόπο. Έδωσε συγχαρητήρια στον Λέο Μέσι και αυτό είναι πολύ καλό για τον σύλλογο και την ομάδα».

