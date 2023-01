Πολιτισμός

Ιράν - Charlie Hebdo: Αντιδράσεις για τα σκίτσα με τον Χομεϊνί (εικόνες)

Ο διαγωνισμός σκίτσου του γαλλικού σατιρικού περιοδικού προκάλεσε την αντίδραση της ιρανικής κυβέρνησης.

(εικόνα αρχείου)

Το Ιράν καλά θα κάνει να κοιτάξει τι συμβαίνει στο σπίτι του πριν επικρίνει την Γαλλία, δήλωσε η γαλλίδα υπουργός Εξωτερικών Κατρίν Κολονά μετά την κλήση του γάλλου επιτετραμμένου στην Τεχεράνη για τα σκίτσα που δημοσίευσε χθες η σατιρική εφημερίδα Charlie Hebdo.

«Ας έχουμε στο μυαλό μας ότι στην Γαλλία η ελευθερία του Τύπου υπάρχει, αντίθετα με αυτό που συμβαίνει στο Ιράν και ότι αυτή η ελευθερία εποπτεύεται από έναν δικαστή εντός του πλαισίου της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, πράγμα που είναι κάτι που το Ιράν αναμφίβολα δεν γνωρίζει καλά», είπε προσθέτοντας ότι στην Γαλλία δεν υπάρχουν νόμοι περί βλασφημίας.

Η σατιρική εφημερίδα δημοσίευσε δεκάδες σκίτσα που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο διαγωνισμού τον Δεκέμβριο, κατά την κορύφωση του κινήματος διαμαρτυρίας στο Ιράν.

Το Charlie Hebdo ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο ότι ο διεθνής διαγωνισμός για τα σκίτσα του Χαμενεΐ έχει ως στόχο την υποστήριξη «των Ιρανών που αγωνίζονται για την ελευθερία τους».

?? #MullahsGetOut | Le 8 decembre, nous lancions un concours de caricatures du Guide supreme de la Republique islamique d’Iran. Un mois plus tard et apres plus de 300 dessins recus (ainsi que des milliers de menaces), voici notre selection de gagnants ! https://t.co/oZ9T3Ri0v9 — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) January 4, 2023

Σε δηλώσεις της στο LCI TV, η Κατρίν Κολονά δήλωσε ότι το Ιράν εφαρμόζει κακές πολιτικές με την άσκηση βίας κατά του πληθυσμού και την κράτηση γάλλων υπηκόων.

Τα σκίτσα του Charlie Hebdo προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση του ιρανού υπουργού Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν ο οποίος προειδοποίησε την γαλλική κυβέρνηση ότι το Ιράν θα αντιδράσει μετά την δημοσίευση σκίτσων υβριστικών προς τον ανώτατο ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Δεν θα επιτρέψουμε στην γαλλική κυβέρνηση να υπερβεί τα εσκαμμένα. Εχει σαφώς επιλέξει τον κακό δρόμο», δήλωσε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών ζητώντας από την γαλλική κυβέρνηση ευθύνες για δημοσιεύματα του γαλλικού Τύπου, προβάλλοντας έτσι στην Γαλλία την οικεία για το Ιράν ταύτιση καθεστώτος και Τύπου.

«Η υβριστική και ανάρμοστη ενέργεια γαλλικού εντύπου με την δημοσίευση σκίτσων κατά της θρησκευτικής και πολιτικής ηγεσίας δεν θα μείνει χωρίς αποτελεσματική και αυστηρή απάντηση», δήλωσε ο ιρανός υπουργός στο Twitter.

Το Charlie Hebdo δημοσίευσε τα σκίτσα σε ειδική έκδοση για την επέτειο της δολοφονικής επίθεσης στα γραφεία του στις 7 Δεκεμβρίου 2015 από άνδρες που δήλωσαν ότι ενεργούσαν στο όνομα της Αλ Κάιντα ως εκδίκηση για την απόφαση της εφημερίδας να δημοσιεύσει τα σκίτσα του Μωάμεθ.

Η δημοσίευση των σκίτσων του Μωάμεθ είχε προκαλέσει οργή στις μουσουλμανικές χώρες και οι επιθέσεις του 2015 είχαν δημιουργήσει μεγάλο κίνημα υποστήριξης προς το Charlie Hebdo σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το ιρανικό καθεστώς έκλεισε το Γαλλικό Ινστιτούτο Ερευνας στην Τεχεράνη

Στο μεταξύ, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο του Γαλλικού Ινστιτούτου Ερευνας στο Ιράν (IFRI) αντιδρώντας στην δημοσίευση των σκίτσων του Χαμενεΐ.

Ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει ότι «θέτει τέλος στις δραστηριότητες του IFRI ως πρώτο βήμα» της ιρανικής απάντησης στην δημοσίευση των σκίτσων.

Το IFRI συνδέεται με το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών και ιδρύθηκε το 1983 από την ένωση της Γαλλικής Αρχαιολογικής Αποστολής στο Ιράν (DAFI, ιδρύθηκε το 1897) και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ιρανολογίας της Τεχεράνης, που ιδρύθηκε το 1947.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ερευνας είχε κλείσει επί πολλά χρόνια και επαναλειτούργησε υπό την προεδρία του μεταρρυθμιστή Χασάν Ροχανί (2013-2021) σε ένδειξη της αναθέρμανσης των σχέσεων ανάμεσα στην Γαλλία και το Ιράν. Το Ινστιτούτο περιλαμβάνει μία πλούσια βιβλιοθήκη που χρησιμοποιείται από τους φοιτητές της γαλλικής γλώσσας και τους ιρανούς πανεπιστημιακούς.

