Πέθανε ο Φώτης Κοντόπουλος

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Φώτη Κοντόπουλου.

Θλίψη από το θάνατο τυ δημοσιογράφου, Φώτη Κοντόπουλο μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει με θλίψη τον θάνατο του συναδέλφου Φώτη Κοντόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, σήμερα το πρωί, σε ηλικία 48 ετών, έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Ο Φώτης Κοντόπουλος γεννήθηκε το 1975 στην Αθήνα. Μετά το πέρας των λυκειακών σπουδών του, σπούδασε δημοσιογραφία στο ΙΕΚ «Αθηναϊκό Ινστιτούτο Δημοσιογραφίας».

Από τον Ιούλιο του 1995 εργαζόταν ανελλιπώς, έως σήμερα, στην εφημερίδα «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ». Αρχικά απασχολήθηκε με το εκπαιδευτικό ρεπορτάζ και στη συνέχεια με το ελεύθερο και το οικονομικό.

Ο Φώτης Κοντόπουλος διακρινόταν για το ήθος του, το δημοσιογραφικό του κριτήριο, τις ευρύτερες γνώσεις και ικανότητές του. Είχε άριστες επαγγελματικές σχέσεις και τηρούσε πάντοτε τις αρχές δεοντολογίας του επαγγέλματος. Είχε να προσφέρει ακόμη πολλά, αλλά, δυστυχώς, η αρρώστια του επιφύλαξε άλλη μοίρα και τον στέρησε τόσο πρόωρα από την οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τη σύζυγό του, συνάδελφο Ελένη Τζιβρά, τα δύο ανήλικα τέκνα τους και τους οικείους του και αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο.

