Βασίλης Τόπαλος: Θρήνος και λευκά τριαντάφυλλα στην κηδεία του 16χρονου πυγμάχου (εικόνες)

Πλήθος συναθλητών, φίλων και συγγενών του άτυχου έφηβου, είπαν το "στερνό αντίο" στο παλικάρι που έφυγε τόσο πρόωρα απο την ζωή.

Με λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια, συγγενείς και συναθλητές αποχαιρέτησαν τον 16χρονο Βασίλη Τόπαλο, τον πυγμάχο που έχασε τη ζωή του μετά από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια αγώνων σπάρινγκ σε γυμναστήριο της Καλλιθέας.

Η κηδεία του άτυχου 16χρονου πυγμάχου ξεκίνησε στις 14:00 της Πέμπτης (5.1.2022) σε κλίμα οδύνης και με πολλά αναπάντητα «γιατί», για όσα συνέβησαν στο γυμναστήριο της Καλλιθέας, εκεί όπου ο νεαρός βρέθηκε λιπόθυμος στην τουαλέτα και τελικά κατέληξε μετά από 17 ημέρες νοσηλείας στο Τζάνειο Νοσοκομείο του Πειραιά.

Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στον Ασπρόπυργο βρέθηκαν όλοι οι συγγενείς του αλλά και οι συναθλητές του, φορώντας τις φόρμες της εθνικής ομάδας πυγμαχίας (της οποίας ήταν μέλος και πρωταθλητής Ευρώπης ο Βασίλης Τόπαλος). Με δάκρυα στα μάτια, κρατούν λευκά τριαντάφυλλα για τον συνομήλικο αθλητή τους.

Επίσης, στην κηδεία πήγε και ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, όπως και ο Χάρης Μαριόλης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας αλλά και ο ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου της Καλλιθέας. Η ταφή του 16χρονου Βασίλη Τόπαλου θα γίνει στο νεκροταφείο του Σχιστού.

Παράλληλα, οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του 16χρονου Βασίλη Τόπαλου συνεχίζονται, καθώς οι Αρχές καλούνται να ξεκαθαρίσουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, αν το αιμάτωμα που προκλήθηκε στο δεξί κρόταφο και στην δεξιά πλευρά του εγκεφάλου προήλθε από τους αγώνες ή από την πτώση στο πάτωμα ή από συνδυασμό και των δύο.

