Κηδεία - Πάπας Βενέδικτος: Αγιοποίησή του ζητούν οι πιστοί (εικόνες)

Δεκάδες χιλιάδες πιστοί, εκπρόσωποι των θρησκειών αλλά και της πολιτικής συμμετέχουν στην κηδεία του επίτιμου Πάπα.

Την «άμεση αγιοποίηση» («σάντο σούμπιτο») του εκλιπόντος επίτιμου πάπα Βενέδικτου ζήτησαν πολλοί πιστοί, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα στην κηδεία του, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

«Παραδίδουμε τον αδελφό μας στα χέρια του Πατρός. Τα χέρια αυτά, γεμάτα ελεημοσύνη, ας βρουν αναμμένο το λυχνάρι με το λάδι του Ευαγγελίου, τον λόγο του οποίου διέδωσε κατά την διάρκεια της ζωής του», τόνισε ο πάπας Φραγκίσκος, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της τελετής. Ο Φραγκίσκος πλησίασε και προσευχήθηκε, ακουμπώντας τα χέρια του στο φέρετρο, λίγο πριν μεταφερθεί στα σπήλαια του Βατικανού, όπου και ενταφιάστηκε ο Γερμανός ποντίφικας.

‘Όπως έγινε γνωστό από την Αγία Έδρα, στην εξόδιο ακολουθία του επίτιμου ποντίφικα συμμετείχαν πάνω από 130 καρδινάλιοι. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι υπολογίζεται πως στην πλατεία του Αγίου Πέτρου και στους γύρω δρόμους, συνέρρευσαν πάνω από 60.000 πιστοί για να παρακολουθήσουν την θρησκευτική τελετή.

Στην τελετή της κηδείας του επίτιμου πάπα Βενέδικτου, συμμετείχαν συνολικά 3.700 καθολικοί κληρικοί, ενώ από την Γερμανία, από την οποία καταγόταν ο εκλιπών ποντίφικας, έφτασαν στην Ρώμη δέκα επίσκοποι.

Την τελετή παρακολούθησαν πάνω από χίλιοι δημοσιογράφοι, από 35 χώρες του κόσμου. Παρόντες ήταν και εκπρόσωποι των ιταλικών εβραϊκών αλλά και μουσουλμανικών κοινοτήτων. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκπροσώπησε ο Μητροπολίτης Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, συνοδευόμενος από τον Μητροπολίτη Ιταλίας Πολύκαρπο. Την χώρα μας, η πρεσβευτής στο Βατικανό Κάτια Γεωργίου.

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ιταλίας ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της χώρας, ενώ παρόντες, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου ήταν μεταξύ των άλλων, ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάιερ, η πρόεδρος της Σλοβενίας Νατάσα Πιρτς Μουσάρ και η πρόεδρος της Ουγγαρίας, Καταλίν Νόβακ. Την Γαλλία εκπροσωπεί ο υπουργός Εσωτερικών, Ζεράλντ Νταρμανέν.

Με απόφαση της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, οι σημαίες, σε όλα τα δημόσια κτήρια της χώρας, κυματίζουν σήμερα μεσίστιες, σε ένδειξη πένθους.

