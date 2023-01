Οικονομία

Κομισιόν - Ευρωβουλευτές: Νέες αυξήσεις μισθών με “έκρηξη αποδοχών” της φον ντερ Λάιεν

Νέα αύξηση μισθού μέσα σε 6 μήνες για 50.000 εργαζόμενους στην ΕΕ. Τι αναφέρει η Bild σε δημοσίευμά της.



Στην νέα αύξηση μισθού μέσα σε 6 μήνες για 50.000 εργαζόμενους στην Κομισιόν αναφέρεται σημερινό δημοσίευμα της Bild.

Σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα, οι μισθοί τους αυξήθηκαν από τα μέσα του περσινού έτους κατά 2,4% σε σχέση με τις αρχές Ιανουαρίου του 2022 ενώ η νέα αύξηση 7% θα ισχύσει αναδρομικά από τον Ιούλιο.

Έτσι, οι μισθοί διαμορφώνονται

Ο βασικός μισθός της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ουρσουλας φον ντερ Λάιεν, αυξάνεται κατά 2.044 ευρώ σε σχέση με το 2021 και θα φτάνει στα 31.250 ευρώ. Μάλιστα μαζί με το επίδομα για τα ταξίδια στο εξωτερικό, οι μηνιαίες απολαβές της θα πλησιάσουν τα 36.000 ευρώ.

Με αυτά τα δεδομένα, η πρόεδρος της Κομισιόν γίνεται η πρώτη επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με μισθό που ξεπερνά τα 30.000 ευρώ.

Οι Επίτροποι της Ε.Ε. θα λάβουν επιπλέον 1.667 ευρώ με τον μισθό τους να ανέρχεται στα 25.475 ευρώ.

Τα επιδόματα των 705 ευρωβουλευτών θα αυξηθούν σχεδόν κατά 700 ευρώ, με τους μισθούς τους να διαμορφώνονται στα 10.495 ευρώ τον μήνα - επίσης για πρώτη φορά θα ξεπερνούν τα 10.000 ευρώ.

Διοικητικοί υπάλληλοι της Ευρωβουλής: Ο κατώτατος βασικός μισθός ενός εργαζόμενου στην Ευρωβουλή θα αυξηθεί κατά 214 ευρώ φθάνοντας τα 3.272 ευρώ και ο υψηλότερος κατά 1.483 ευρώ, αγγίζοντας τα 22.646 ευρώ.

Σε αυτό προστίθενται και τα αφορολόγητα ποσά όπως επίδομα εξωτερικού, που μπορεί να φτάσει ως τα 3.400 ευρώ.

