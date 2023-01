Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Κατάπαυση του πυρός διέταξε ο Πούτιν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εισακούστηκε η παράκληση του Πατριάρχη Κύριλλου και ο Πρόεδρος της Ρωσίας διέταξε κατάπαυση του πυρός για 36 ώρες.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε σήμερα τις ρωσικές δυνάμεις να εφαρμόσουν κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία στις 6 και 7 Ιανουαρίου, με την ευκαιρία των Χριστουγέννων, μετά και την έκκληση που απηύθυνε ο πατριάρχης Κύριλλος, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Λαμβάνοντας υπόψη την έκκληση της Αγιότητάς του, του πατριάρχη Κύριλλου, έδωσα οδηγίες στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας να εφαρμόσει κατάπαυση του πυρός σε όλη τη γραμμή επαφής από τις 12.00 της 6ης Ιανουαρίου μέχρι τις 24.00 της 7ης» ανέφερε η ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

«Λόγω του γεγονότος ότι μεγάλος αριθμός Ορθοδόξων ζει στις περιοχές των εχθροπραξιών, καλούμε την ουκρανική πλευρά να κηρύξει κατάπαυση του πυρός και να τους επιτρέψει να παρακολουθήσουν τη λειτουργία της παραμονής των Χριστουγέννων, καθώς και την ημέρα των Χριστουγέννων», πρόσθεσε.

Πολλοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί στη Ρωσία και την Ουκρανία ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο και γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στις 6-7 Ιανουαρίου.

Νωρίτερα, ο πατριάρχης Κύριλλος, ο επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, κάλεσε και τις δύο πλευρές να εφαρμόσουν εκεχειρία για τα Χριστούγεννα, μια πρόταση που απορρίφθηκε από το Κίεβο ως κυνική παγίδα.

Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος απέρριψε ως υποκρισία την πρόταση του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για 36ωρη εκεχειρία και δήλωσε ότι μια «προσωρινή εκεχειρία» θα ήταν δυνατή μόνο όταν η Ρωσία εγκαταλείψει τα εδάφη που έχει καταλάβει στην Ουκρανία.

«Η Ρωσική Ομοσπονδία πρέπει να εγκαταλείψει τα κατεχόμενα εδάφη - μόνο τότε θα υπάρξει ‘προσωρινή εκεχειρία’. Κρατήστε την υποκρισία για τον εαυτό σας», έγραψε στο Twitter ο προεδρικός σύμβουλος Μιχαήλο Ποντολιάκ.

Ειδήσεις σήμερα:

6χρονος με ανακοπή καρδιάς: Υποβλήθηκε σε ψύξη εγκεφάλου

Ερντογάν: πολιτικό “παιχνίδι” με εκλογές και Αγιά Σοφιά

Βασίλης Τόπαλος: Θρήνος και λευκά τριαντάφυλλα στην κηδεία του 16χρονου πυγμάχου (εικόνες)