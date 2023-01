Κοινωνία

Απόδραση από το ΑΤ Κερατέας: Συνελήφθη ο 40χρονος δραπέτης

Στα χέρια της ΕΛΑΣ βρίσκεται ξανά ο 40χρονος άνδρας. Πού τον εντόπισαν οι αρχές.

Συνελήφθη απογευματινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023, ο 40χρονος αλλοδαπός, ο οποίος την 3 Ιανουαρίου 2023 είχε αποδράσει από το Τμήμα Ασφαλείας Κερατέας, γρονθοκοπώντας τους 2 αστυνομικούς που βρισκόταν στο τμήμα, όταν του έβγαλαν τις χειροπέδες για να υπογράψει.

Η σύλληψη του επετεύχθη έπειτα από επισταμένες αναζητήσεις και μεθοδικές έρευνες αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Κερατέας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέσα στο Α.Τ εκείνη τι στιγμή, βρισκόταν μόνο μια γυναίκα αξιωματικός κι ένας αστυνομικό που εκτελεί υπηρεσία γραφείου, αφού αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

