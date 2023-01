Πολιτισμός

ΥΠΠΟ: τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι προϊόν κλοπής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το υπουργείο απαντά στην αντιπολίτευση για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και δίνει το «στίγμα» της κυβερνητικής πολιτικής για την επιστροφή τους.

«Επαναλαμβάνουμε, για μια ακόμη φορά, την πάγια θέση της χώρας μας ότι δεν αναγνωρίζει στο Βρετανικό Μουσείο νομή, κατοχή και κυριότητα των Γλυπτών, καθώς αποτελούν προϊόν κλοπής. Επομένως, ας σταματήσει η αξιωματική αντιπολίτευση να κορυβαντιά», σημειώνει σημερινή ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση, από την αρχή της θητείας της, κινείται με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ευαισθησία και αποτελεσματικότητα, προκειμένου να υλοποιηθεί ο εθνικός στόχος της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα και της επανένωσης τους στο Μουσείο της Ακρόπολης».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ:

«Η κυβέρνηση, από την αρχή της θητείας της, κινείται με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ευαισθησία και αποτελεσματικότητα, προκειμένου να υλοποιηθεί ο εθνικός στόχος της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα και της επανένωσης τους στο Μουσείο της Ακρόπολης. Αυτό αναμφίβολα τεκμαίρεται από σειρά γεγονότων των τελευταίων δύο ετών: Από την απόφαση της ΟΥΝΕΣΚΟ, τον Σεπτέμβριο 2021, και την οριστική (sine die) επανένωση του θραύσματος Fagan, ως τη μεταστροφή και τη στήριξη του ελληνικού αιτήματος από τη διεθνή κοινή γνώμη.

Επαναλαμβάνουμε, για μια ακόμη φορά, την πάγια θέση της χώρας μας ότι δεν αναγνωρίζει στο Βρετανικό Μουσείο νομή, κατοχή και κυριότητα των Γλυπτών, καθώς αποτελούν προϊόν κλοπής. Επομένως, ας σταματήσει η αξιωματική αντιπολίτευση να κορυβαντιά. Θα περιμέναμε σε αυτή την εθνική προσπάθεια να μείνουν στην άκρη οι μικροκομματικοί υπολογισμοί και να υπάρχει συστράτευση όλων. Δυστυχώς δεν το βλέπουμε. Για κάποιους πρώτος στόχος είναι η φθορά της κυβέρνησης, ακόμη και με ψέματα, αδιαφορώντας αν κάνουν ζημιά στη χώρα. Κρίμα».





Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: φωτιά σε φορτηγό πριν τα διόδια Λαγκαδά (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Ο ράπερ που “ρήμαξε” οκτώ επιχειρήσεις σε δύο ώρες (εικόνες)

Κορονοϊός - Ζαούτης: Η μετάλλαξη ΧΒΒ.1.5 μπορεί να έχει φτάσει στην Ελλάδα