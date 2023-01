Ελ Τσάπο: Συνελήφθη ο γιος του, Οβίδιο Γκουσμάν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολόκληρη πόλη «παρέλυσε» για τη σύλληψη του βαρόνου των ναρκωτικών. Βίντεο από τις επιχειρήσεις.

Ο Μεξικανός βαρόνος των ναρκωτικών Οβίδιο Γκουσμάν, γιος του φυλακισμένου Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, συνελήφθη από τις μεξικανικές αρχές, όπως ανέφεραν τέσσερις αξιωματούχοι που έχουν γνώση του θέματος.

Η είδηση για τη σύλληψη του Οβίδιο κυκλοφόρησε έπειτα από μια νύχτα ταραχών στην πόλη Κουλιακάν, στην Πολιτεία Σιναλόα του βόρειου Μεξικού, όπου εδρεύει το ομώνυμο καρτέλ, μια από τις ισχυρότερες οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στον κόσμο.

Ο Οβίδιο Γκουσμάν, ο οποίος ανέλαβε αρχηγική θέση στο Καρτέλ Σιναλόα μετά τη σύλληψη του πατέρα του, είχε κρατηθεί για λίγο τον Οκτώβριο του 2019 αλλά αφέθηκε γρήγορα ελεύθερος, για να αποφευχθούν αντίποινα από το καρτέλ.

Σήμερα το πρωί, οι δυνάμεις ασφαλείας ήταν επί ποδός προσπαθώντας να περιορίσουν τις αντιδράσεις της οικογένειας Γκουσμάν στην περιοχή.

Το αεροδρόμιο της Κουλιακάν έκλεισε και θα παραμείνει εκτός λειτουργίας μέχρι τις 10 το βράδυ, τοπική ώρα.

Culiacan International Airport is under attack by the Sinaloa cartel after the arrest of El Chapo’s son Ovidio.



The Mexican Army is trying to bring in equipment through the airport



The cartel is mobilizing. Clashes breaking out across Culiacan pic.twitter.com/cAsJDFNGyM