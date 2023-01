Υγεία - Περιβάλλον

Ελλείψεις φαρμάκων - ΕΟΦ: 162 φάρμακα και εμβόλια “λείπουν” από τα ράφια (πίνακας)

Νέος κατάλογος του ΕΟΦ. Δείτε αναλυτικά ποια φάρμακα κοινότητας, νοσοκομειακά φάρμακα, εμβόλια και σκευάσματα αρμοδιότητας του ΙΦΕΤ είναι σε έλλειψη. Επιδεινώθηκε η κατάσταση τα τελευταία 24ωρα.

Νέο κατάλογο, με 162 σκευάσματα που είναι σε μακροχρόνια και σημαντική έλλειψη, εξέδωσε την Πέμπτη ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Πρόκειται για 71 φάρμακα κοινότητας, 20 νοσοκομειακά, 6 εμβόλια και 65 σκευάσματα αρμοδιότητας του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ). Μεταξύ των σκευασμάτων που λείπουν από τα ράφια των φαρμακείων, περιλαμβάνονται πολύ γνωστά αντιυπερτασικά, αντιβιοτικά, ψυχιατρικά, αντιβηχικά, αντισυλληπτικά, αναλγητικά και φάρμακα για τον θυρεοειδή και την ημικρανία.

Σύμφωνα με τους ειδικούς του ΕΟΦ, τις τελευταίες μέρες υπήρξε αποκατάσταση για μόλις τέσσερα από τα παραπάνω προϊόντα. Για 5 από αυτά, μάλιστα, οι υπεύθυνοι του Οργανισμού σημειώνουν πως υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής από το εξωτερικό με ατομική παραγγελία. Για ορισμένα από τα φάρμακα αυτά υπήρξε εντολή στο ΙΦΕΤ για αναζήτηση στο εξωτερικό. Για τα 7 από τα 20 νοσοκομειακά φάρμακα που λείπουν, σημειώνεται πως υπάρχει πανευρωπαϊκή έλλειψη.

Σύμφωνα με προηγούμενο κατάλογο του ΕΟΦ την Τρίτη, τα φάρμακα που βρίσκονταν σε μακροχρόνια και σημαντική έλλειψη ήταν 156 στα τέλη του περασμένου έτους. Με βάση τα δεδομένα αυτά, καθίσταται σαφές πως η κατάσταση επιδεινώνεται, όσο οι ιώσεις του αναπνευστικού αυξάνουν την ζήτηση κατά 40%.

Οι εκπρόσωποι της φαρμακευτικής αγοράς σημειώνουν πως το πρόβλημα των ελλείψεων παρατηρείται στα ιδιωτικά φαρμακεία και αφορά κυρίως φάρμακα με δραστικές ουσίες όπως παρακεταμόλη, αμοξυκιλλίνη και κάποια πνευμονολογικά εισπνεόμενα.

Ελλείψεις φαρμάκων παρατηρούνται στις ΗΠΑ και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και συνδέονται με την αυξημένη ζήτηση, αλλά και σε προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία. Το φαινόμενο δεν είναι νέο, αλλά έχει επιδεινωθεί με την πανδημία.

Η εφοδιαστική αλυσίδα είναι ευάλωτη σε διεθνείς συνθήκες, καθώς η Κίνα και η Ινδία εκτιμάται ότι παράγουν από 60% έως 80% των παγκόσμιων ποσοτήτων δραστικών ουσιών, στις οποίες βασίζονται τα φάρμακα.

