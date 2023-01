Κοινωνία

Ομάδες ληστών επιτέθηκαν σε διαβάτες στο κέντρο της Αθήνας

Που και πως “χτύπησαν” στην μια περίπτωση τρεις και στην άλλη περίπτωση πέντε κακοποιοί, σημαίνοντας “συναγερμό” στους αστυνομικούς που κινήθηκαν ταχύτατα.

Όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης η Ελληνική Αστυνομία, «συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 5-1-2023, στην περιοχή της Ομόνοιας, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., πέντε αλλοδαποί, εκ των οποίων ένας ανήλικος, για ληστείας σε βάρος 18χρονου ημεδαπού.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω συλληφθέντες, προσέγγισαν τον 18χρονο και με λεκτική απειλή ότι φέρουν αιχμηρό αντικείμενο, τον ακινητοποίησαν και του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο».

Ακόμη, όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, «συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 5-1-2023, στην περιοχή του Μεταξουργείου, από αστυνομικούς περιπολικού της Άμεσης Δράσης, τρείς αλλοδαποί ηλικίας 46, 35 και 25 ετών, για απόπειρα ληστείας σε βάρος 35χρονου αλλοδαπού.

Ειδικότερα οι ανωτέρω συλληφθέντες, προσέγγισαν τον 35χρονο και με την απειλή μαχαιριού τον ακινητοποίησαν και αποπειράθηκαν να του αφαιρέσουν χρηματικό ποσό.

Για τα ανωτέρω περιστατικά επιλήφθηκε προανακριτικά το Τμήμα Ασφαλείας Ομονοίας και οι συλληφθέντες στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

