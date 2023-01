Κόσμος

ΗΠΑ: Σκότωσε πέντε παιδιά, σύζυγο, πεθερά και αυτοκτόνησε (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ προκάλεσε το μακελειό στη Γιούτα των ΗΠΑ, όπου ένας άνδρας σκότωσε τα μέλη της οικογένειάς του και αυτοκτόνησε.

Ένας 42χρονος Αμερικανός σκότωσε τα πέντε παιδιά του, τη σύζυγο και την πεθερά του, προτού αυτοκτονήσει. Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας «υποδηλώνουν ότι ο δράστης αυτοκτόνησε αφού πρώτα σκότωσε επτά ανθρώπους στο σπίτι του», ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της πόλης Ίνοχ, στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Μάικλ Χέιτ πυροβόλησε την 40χρονη σύζυγό του, τα πέντε παιδιά (ηλικίας από 4 έως 17 ετών) και την 78χρονη πεθερά του, προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτονήσει.

Αστυνομικοί ανακάλυψαν τα πτώματα το απόγευμα της Τετάρτης, ανταποκρινόμενοι σε κλήση γειτόνων της οικογένειας. Όλα τα θύματα έφεραν «τραύματα από πυροβολισμούς».

Ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Γιούτα, ο Σπένσερ Κοξ, κάλεσε τους συμπολίτες του να προσευχηθούν για τους 7.000 κατοίκους της πόλης Ίνοχ που έχει συγκλονιστεί από αυτό το στυγερό έγκλημα.

Την οδύνη του εξέφρασε το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ, που «θρηνεί μαζί με τους κατοίκους της πόλης Ίνοχ», σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. «Πολλοί Αμερικανοί έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα ή είδαν τις ζωές τους να ανατρέπονται εξαιτίας της ένοπλης βίας», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Καρίν Ζαν-Πιερ.

Ειδήσεις σήμερα:

Νίκος Ξανθόπουλος: Η οικογένεια του προσεύχεται για ένα θαύμα

Κρήτη: χασισοφυτείες “μαμούθ” σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο (εικόνες)

Κορονοϊός - γρίπη - RSV: έξαρση στα κρούσματα και 141 + 3 θάνατοι από τα Χριστούγεννα