Πέθανε ο γηραιότερος άνθρωπος των ΗΠΑ

Έζησε όλη την Ιστορία κι άφησε την τελευταία της πνοή σε οίκο ευγηρίας.

Μια γυναίκα από την Αϊόβα, που πιστεύεται ότι ήταν ο γηραιότερος άνθρωπος στις ΗΠΑ, πέθανε σε ηλικία 115 ετών, αφού έζησε ιστορικά γεγονότα, από τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους, την ισπανική γρίπη, τη Μεγάλη Ύφεση και την πανδημία της Covid-19.

Η Μπέσι Χέντρικς άφησε την τελευταία της πνοή την Τρίτη σε έναν οίκο ευγηρίας στο Λέικ Σίτι, ανέφερε το γραφείο τελετών Lampe & Powers.

Η Χέντρικς γεννήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 1907 και είχε καταγραφεί από την Ομάδα Έρευνας Γεροντολογίας του Λος Άντζελες ως ο γηραιότερος άνθρωπος στις ΗΠΑ. Ήταν δασκάλα σε μονοθέσιο σχολείο στη γενέτειρά της, το Καλχούν και απέκτησε πέντε παιδιά, τρία από τα οποία είναι ακόμη εν ζωή, σύμφωνα με την εφημερίδα USA Today.

Όταν έκλεισε τα 112 η ίδια είπε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι το μυστικό της μακροζωίας της ήταν «η σκληρή δουλειά». Η κόρη της είχε δηλώσει τότε ότι η Χέντρικς σχεδόν ποτέ δεν έπαιρνε φάρμακα και της άρεσαν τα γλυκά.

Στα γενέθλια για τα 115 της χρόνια, ο οίκος ευγηρίας Shady Oaks όπου διέμενε ανέφερε ότι «πέρασε μια υπέροχη ημέρα γιορτάζοντας με την οικογένεια και τους φίλους της».

Με τον θάνατο της Χέντρικς, ο γηραιότερος εν ζωή άνθρωπος στις ΗΠΑ είναι πλέον ο Έντι Τσεκαρέλι από την Καλιφόρνια, ο οποίος θα κλείσει τα 115 στις 5 Φεβρουαρίου.

