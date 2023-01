Κοινωνία

Ηλεκτρικά πατίνια: δεκάδες κλοπές από συμμορία στα νότια προάστια

Που και πως συνελήφθησαν τα μέλη ης σπείρας, που είχαν “σαρώσει” ολόκληρες περιοχές, αποκομίζοντας κέρδη πολλών χιλιάδων ευρώ.

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, με δραστηριότητα τουλάχιστον από τα τέλη Δεκέμβρη 2022, στην συστηματική διάπραξη κλοπών ηλεκτρικών πατινιών και εξαρτημάτων τους στα νοτια προάστια και συγκεκριμένα σε Γλυφάδα, Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη.

Συνελήφθησαν το απόγευμα της Πέμπτης, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, 3 μέλη της συμμορίας που νωρίτερα είχαν αφαιρέσει τρεις μπαταρίες ηλεκτρικών πατινιών στην Βάρη. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση(συμμορία), διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, ενώ για εξ αυτών και για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης (modus operandi), τα μέλη της οργάνωσης, επιβαίνοντες σε φορτηγό όχημα τύπου βαν, μετέβαιναν σε περιοχές των νοτίων προαστίων και αναζητούσαν ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία είτε αφαιρούσαν ολικά, είτε εξαρτήματα τους.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

φορτηγό όχημα τύπου βαν,

διαρρηκτικά εργαλεία,

3 κινητά τηλέφωνα,

1.197 ευρώ και

μικροποσότητα κοκαΐνης.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 21 περιπτώσεις κλοπών, ενώ το ύψος της ζημίας υπερβαίνει το ποσό των 17.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

