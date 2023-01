Κόσμος

Ζελένσκι για εκεχειρία: Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν φύγουν ή τους διώξουμε

Η αντίδραση του Προέδρου της Ουκρανίας στην πρόταση εκεχειρίας του Πούτιν. Το σχόλιο της Μόσχας και η παρέμβαση του Μπάιντεν.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε απόψε τη Ρωσία ότι επιδιώκει μια εκεχειρία προκειμένου να σταματήσει την προέλαση των ουκρανικών στρατευμάτων στην περιοχή του Ντονμπάς και να ενισχύσει τις δυνάμεις κατοχής.

«Θέλουν τώρα να εκμεταλλευθούν ως πρόφαση τα Χριστούγεννα, έστω και για λίγο, προκειμένου να σταματήσουν την προέλαση των ανδρών μας στο Ντονμπάς και να φέρουν εξοπλισμό, πυρομαχικά και επίστρατους», είπε μεταξύ άλλων ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του.

«Τι θα τους αποφέρει αυτό; Μόνο ακόμη μια αύξηση στις μέχρι σήμερα απώλειές τους», συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε ότι ο πόλεμος «θα τελειώσει μόνο όταν αποχωρήσουν οι στρατιώτες σας ή τους εκδιώξουμε».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ νωρίτερα εξέφρασε αμφιβολίες για το αν η απόρριψη της προτεινόμενης 36ωρης εκεχειρίας, από έναν σύμβουλο της ουκρανικής προεδρίας, αντικατοπτρίζει την άποψη του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είναι δύσκολο για εμάς να κρίνουμε αν η γνώμη του Μιχαΐλο Ποντολιάκ αντικατοπτρίζει την άποψη του προέδρου της Ουκρανίας» ανέφερε ο Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.

Νωρίτερα, ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχαΐλο Ποντολιάκ απέρριψε την πρόταση της Μόσχας χαρακτηρίζοντάς την «υποκρισία» και λέγοντας ότι θα ήταν εφικτή μόνο εάν η Ρωσία αποχωρούσε από όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει.

Μπάιντεν: Ο Πούτιν «αναζητεί λίγο οξυγόνο»

«Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν «αναζητεί λίγο οξυγόνο» με την 36ωρη κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε στην Ουκρανία επ’ αφορμή των Χριστουγέννων (σ.σ. στις 7 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο), υποστήριξε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Σχολιάζοντας την πρώτη κατάπαυση του πυρός που κήρυξε ο Πούτιν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, ο Μπάιντεν υπενθύμισε ότι μόλις λίγες ώρες νωρίτερα ο Ρώσος πρόεδρος «ήταν έτοιμος να βομβαρδίσει νοσοκομεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς και εκκλησίες».

