Kataggelies.mindev.gov.gr: Καταγγελίες καταναλωτών και ηλεκτρονικά

Τα φαινόμενα της αισχροκέρδειας και όλων των περιπτώσεων όπου θίγονται τα συμφέροντά τους μπορούν να καταγγέλλουν και ηλεκτρονικά πλέον οι καταναλωτές. Παραμένει το 1520.

Πιλοτικά λειτουργεί, τις τελευταίες μέρες, ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για καταγγελίες καταναλωτών που αφορούν στη λειτουργία της αγοράς.

Η ιστοσελίδα που σκοπό έχει να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τον τετραψήφιο τηλεφωνικό αριθμό 1520, προκειμένου να πραγματοποιούν οι καταναλωτές τις καταγγελίες τους, αναμένεται να παρουσιαστεί την προσεχή εβδομάδα, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Οι καταναλωτές μπορούν, ήδη, να επισκέπτονται την ηλεκτρονική σελίδα kataggelies.mindev.gov.gr και να καταγγέλλουν, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, φαινόμενα νοθείας, αισχροκέρδειας, καταπάτησης του ανταγωνισμού, περιστατικά άρνησης επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος και γενικότερα περιπτώσεις που θεωρούν ότι θίγονται τα συμφέροντά τους.

