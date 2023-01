Life

Πρίγκιπας Χάρι: Η “Ρεζέρβα”, η κοκαΐνη και οι δολοφονίες των Ταλιμπάν

Τι αναφέρει η αυτοβιογραφία του πρίγκιπα Χάρι για την χρήση κοκαΐνης και την “εξουδετέρωση” δεκάδων ανθρώπων που έβλεπε σαν “πιόνια σε σκάκι”. Τι θα κάνει την ημέρα της στέψης του Καρόλου.

Ο πρίγκιπας Χάρι αφηγείται στα απομνημονεύματά του ότι «φυσικά» έκανε χρήση κοκαΐνης κάποια εποχή, εξηγώντας ότι δεν το βρήκε «διασκεδαστικό», σύμφωνα με το βρετανικό τηλεοπτικό κανάλι Sky News.

Στην αυτοβιογραφία του, που πρόκειται να κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα (στα ελληνικά ο τίτλος της είναι «Ρεζέρβα»), ο Χάρι παραδέχτηκε ότι δοκίμασε κοκαΐνη.

«Δεν ήταν πολύ διασκεδαστικό, δεν με έκανε ιδιαίτερα χαρούμενο (…) αλλά αισθάνθηκα διαφορετικά και αυτός ήταν ο βασικός στόχος μου, να αισθάνομαι, να είμαι διαφορετικός (…) Ήμουν ένας νέος 17 ετών που ήθελε να δοκιμάσει οτιδήποτε ανέτρεπε τα καθιερωμένα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό προσπαθούσα να πείσω τον εαυτό μου ότι έκανα», αναφέρεται στο βιβλίο.

Ο βασιλιάς Κάρολος, ο πατέρας του Χάρι, τον είχε πάει όταν ήταν έφηβος σε μια κλινική αποτοξίνωσης για να συναντήσει απεξαρτημένα άτομα, όταν ανακάλυψε ότι κάπνισε μαριχουάνα και ότι έπινε αλκοόλ σε ηλικία που δεν του επιτρεπόταν ακόμη.

Σκότωσε 25 Ταλιμπάν όταν υπηρετούσε στον βρετανικό στρατό

Ακόμη, ο πρίγκιπας Χάρι αποκαλύπτει στα απομνημονεύματά του ότι σκότωσε 25 Ταλιμπάν όταν υπηρετούσε ως πιλότος ελικοπτέρου στο Αφγανιστάν και ότι έβλεπε τους στόχους του σαν «πιόνια σκακιού», όπως του είχαν μάθει στην εκπαίδευση, γράφει η εφημερίδα Telegraph.

Ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου Γ’ υπηρέτησε για 10 χρόνια στον βρετανικό στρατό και συμμετείχε σε δύο αποστολές στο Αφγανιστάν, αρχικά το 2007-8 για 10 εβδομάδες και στη συνέχεια, ως πιλότος ελικοπτέρου, από τον Σεπτέμβριο του 2012 μέχρι τον Ιανουάριο του 2013. Παραιτήθηκε από τον στρατό το 2015.

Στο βιβλίο του, ο πρίγκιπας αφηγείται ότι στο πλαίσιο της εκπαίδευσής του έμαθε να σκοτώνει τους εχθρούς και ότι αυτό αποτελούσε μέρος της δουλειάς του: «Πυροβολούμε όταν χρειάζεται, αφαιρούμε μια ζωή για να σώσουμε μια (άλλη) ζωή».

Σύμφωνα με την Telegraph, για τη δεύτερη αποστολή του στο Αφγανιστάν αναφέρει ότι μπορούσε να καταγράφει τον αριθμό των θυμάτων χάρη στις κάμερες που διέθετε το ελικόπτερο «Απάτσι». «Μου φαινόταν ουσιώδες να μην φοβάμαι αυτόν τον αριθμό. Λοιπόν, ο αριθμός για εμένα είναι 25. Δεν είναι ένας αριθμός που με γεμίζει ικανοποίηση ούτε που με στενοχωρεί», γράφει ο 38χρονος πρίγκιπας.

Ο Χάρι θεωρούσε τα θύματα ως «πιόνια σκακιού» που αποσύρονται από την παρτίδα, όπως του είχαν μάθει στην εκπαίδευσή του επειδή είναι αδύνατον να σκοτώσεις έναν στόχο «αν τον θεωρείς άτομο».

«Είχα θέσει ως στόχο, από την πρώτη ημέρα, να μην πέσω ποτέ για ύπνο έχοντας αμφιβολίες για το γεγονός ότι είχα κάνει αυτό που έπρεπε, ότι είχα πυροβολήσει Ταλιμπάν και μόνο Ταλιμπάν, χωρίς αμάχους σε κοντινή απόσταση», διαβεβαιώνει. «Ήθελα να επιστρέψω στη Βρετανία σώος αλλά, ακόμη περισσότερο, ήθελα να επιστρέψω στο σπίτι μου με τη συνείδησή μου ακέραια», αναφέρει.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η στρατιωτική θητεία του πρίγκιπα τον καθιστούσε πιθανό στόχο τρομοκρατών, εξ ου και οι ανησυχίες που εξέφρασε για την ασφάλειά του όταν έφυγε από τη Βρετανία το 2020 παραιτούμενος από τα βασιλικά καθήκοντά του.

Αβέβαιο αν θα παραστεί στη στέψη του Βασιλιά Καρόλου

Εν τω μεταξύ, ο πρίγκιπας Χάρι αρνήθηκε να δεσμευτεί ότι θα παραστεί στην στέψη του πατέρα του, του βασιλιά Καρόλου, σύμφωνα με απόσπασμα από συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο ITV, στο οποίο λέει ότι το να σιωπά αναφορικά με τα ζητήματα που αντιμετωπίζει με τη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας δεν βοηθάει.

Ερωτηθείς αν θα παραστεί στην στέψη στις 6 Μαΐου, σε περίπτωση που προσκληθεί, ο Χάρι απαντάει «Πολλά μπορούν να συμβούν από τώρα μέχρι τότε. Αλλά, ξέρετε, η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή, η μπάλα είναι στο γήπεδό τους. Υπάρχουν πολλά για να συζητηθούν και ειλικρινά ελπίζω να προτίθενται να καθίσουν και να τα συζητήσουν».

Το απόσπασμα αναρτήθηκε από το ITV στο Twitter λίγες ώρες μετά την δημοσίευση από την Guardian αποσπασμάτων από το βιβλίο του Χάρι στο οποίο κατηγορεί τον αδελφό του Ουίλιαμ ότι στη διάρκεια ενός καυγά με αφορμή τη σύζυγο του Χάρι, την Μέγκαν, τον έσπρωξε και τον έριξε στο πάτωμα.

«Δεν ξέρω πώς σιωπώντας πρόκειται να βελτιωθούν τα πράγματα», λέει ο Χάρι.

Ερωτηθείς για την αντίδραση του Ουίλιαμ στα επικριτικά του σχόλια αφότου παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα το 2020, ο Χάρι απάντησε «Προφανώς θα έχει πει ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί».

