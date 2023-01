Οικονομία

Επίδομα θέρμανσης: Εκπνέει η διορία για αιτήσεις

Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολής αιτήσεων από δικαιούχους του βοηθήματος. Οι ημερομηνίες – “κλειδιά” και οδηγός για τα κριτήρια και την διαδικασία της αίτησης.

Μέχρι και τις 13 Ιανουαρίου μπορούν οι καταναλωτές να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα myθέρμανση, με την επιδότηση να αναμένεται να δώσει ανάσα σε πολλά νοικοκυριά.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 1.195.405 αιτήσεις στην πλατφόρμα myΘέρμανση, ενώ τα νοικοκυριά που έχασαν την πρώτη ευκαιρία, σπεύδουν να προλάβουν τη νέα προθεσμία της 13ης Ιανουαρίου για να λάβουν επίδομα που θα κυμανθεί από 100 έως 1.600 ευρώ, ανάλογα με τα κριτήρια που πληρούν.

Πριν από τα Χριστούγεννα, 842.397 νοικοκυριά έλαβαν συνολικά 190 εκατ. ευρώ από τα 300 εκατ. ευρώ που προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός, ενώ ακόμα 353.000 νοικοκυριά βρίσκονται σε αναμονή για να λάβουν την οικονομική ενίσχυση.

Οι ημερομηνίες - «κλειδιά»

Όπως προβλέπεται από το χρονοδιάγραμμα η πληρωμή της επόμενης δόσης του επιδόματος θέρμανσης αναμένεται στις 28 Φεβρουαρίου για τις αγορές που θα τιμολογηθούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2023 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2023.

Η τελευταία δόση εκτιμάται πως θα γίνει στις 28 Απριλίου, για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως τις 31 Μαρτίου 2023 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και τις 15 Απριλίου 2023.

Όσον αφορά στο φυσικό αέριο, τα δικαιολογητικά αγορών για το διάστημα 1/10/2022 έως 31/03/2023 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως τις 16 Μαΐου 2023, θα μπορούν να υποβληθούν έως τις 31 Μαΐου και το ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως τις 15 Ιουνίου 2023.

Παράλληλα, για τη θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης από 1/10/2022 έως 31/03/2023, τα δικαιολογητικά αγορών θα πρέπει να καταχωρηθούν έως τις 15 Ιουλίου 2023, με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως τις 30 Ιουνίου 2023 και το επίδομα θα καταβάλλεται έως τις 10 Αυγούστου 2023.

Ποιοι δικαιούνται διπλάσιο επίδομα

Διπλάσιο επίδομα που μπορεί να φτάσει έως και τα 1.600 ευρώ δικαιούνται οι νέοι δικαιούχοι και όσοι άλλαξαν πηγή ενέργειας. Από φυσικό αέριο σε πετρέλαιο.

Υπενθυμίζεται πως το επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται 100 ευρώ έως 800 ευρώ με προσαύξηση στα 1.000 ευρώ ειδικά για κατοίκους περιοχών με πολύ κρύο.

Πιο αναλυτικά, περιοχές με πολύ κρύο θεωρούνται οικισμοί των οποίων ο συντελεστής επιδότησης, είναι μεγαλύτερος ή ίσος της μονάδας (1), όπως η Φλώρινα, η Κοζάνη, και το Καρπενήσι μεταξύ άλλων.

Πώς θα κάνετε αίτηση

Για την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος μπαίνει στην πλατφόρμα του myΘέρμανση (κλικ εδώ) επιλέγει αν θα υποβάλει αίτηση ένταξης στο Μητρώο Δικαιούχων του Επιδόματος, λειτουργώντας ως Δικαιούχος / Υποψήφιος Δικαιούχος του Επιδόματος ή αν θα δηλώσει τα χιλιοστά των δαπανών θέρμανσης ανάμεσα στους ενοίκους μιας πολυκατοικίας λειτουργώντας ως Διαχειριστής-Εκπρόσωπος των ενοίκων της.

Πρώτο βήμα είναι η υποβολή αίτησης στο myaade.gov.gr για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

Στην κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:

ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αιτούντος προσώπου υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,

το ονοματεπώνυμό του,

ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του,

η ένδειξη ότι πρόκειται για πολυκατοικία,

ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,

η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο ΑΦΜ του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,

τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης,

το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας,

τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου),

ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ, ο οποίος ανήκει στον δικαιούχο και στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό του επιδόματος.

Ειδικότερα στην περίπτωση ενοικιαστή σε πολυκατοικία, αυτό θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τους διαχειριστές των πολυκατοικιών.

Οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν στην εφαρμογή τα ακόλουθα στοιχεία:

τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας,

τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει,

τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρι- κού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχεί στην πολυκατοικία,

τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης,

το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων θα πρέπει να προβούν σε ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής.

Επισημαίνεται πως εάν δεν υπάρχει διαχειριστής στην πολυκατοικία, θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους ποιος θα αναλάβει ρόλο διαχειριστή ώστε να δημιουργήσει το προφίλ της πολυκατοικίας με τα διαμερίσματα στην εφαρμογή του επιδόματος θέρμανσης. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κοινόχρηστη παροχή ρεύματος στην πολυκατοικία, θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους ποιανού ο αριθμός παροχής ρεύματος (συνήθως του διαχειριστή/εκπροσώπου) θα «παίξει» τον ρόλο της κοινόχρηστης παροχής ώστε να δηλωθεί στο προφίλ της πολυκατοικίας στην εφαρμογή του επιδόματος θέρμανσης.

Στην περίπτωση αυτόνομης θέρμανσης:

Για όλα τα καύσιμα, εκτός από το πετρέλαιο θέρμανσης, υποβάλλεται ακόμη ο αριθμός της απόδειξης αγοράς ειδών καυσίμων ή κατανάλωσης θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης το ποσό/αξία της συναλλαγής, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και η επωνυμία της επιχείρησης πωλήτριας των ειδών καυσίμων θέρμανσης ή της θερμικής ενέργειας.

Στην περίπτωση κεντρικής θέρμανσης με πληρωμή μέσω κοινοχρήστων:

Οι δικαιούχοι καταβάλλουν τη δαπάνη θέρμανσης μέσω κοινοχρήστων, τότε καταχωρίζεται και ο αριθμός της απόδειξης εξόφλησης κοινοχρήστων ή εναλλακτικά ο αριθμός που φέρει το ειδοποιητήριο πληρωμής αυτών (αν δεν έχει ήδη εκδοθεί κατά την υποβολή της αίτησης απόδειξη εξόφλησης), ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρείας διαχείρισης της πολυκατοικίας, καθώς και το ποσό που αναλογεί στον δικαιούχο.

