Χαβάη: Το ηφαίστειο Κιλαουέα “ξύπνησε” (εικόνες)

Στο «κόκκινο» το επίπεδο συναγερμού στη Χαβάη μετά την ενεργοποίηση του ηφαιστείου.

Το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη εισήλθε εκ νέου σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας, σύμφωνα με προειδοποίηση που εξέδωσε η υπηρεσία ηφαιστειακής δραστηριότητας του Γεωφυσικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ.

Το επίπεδο συναγερμού αυξήθηκε στο "κόκκινο" μετά την εκτίμηση της εκρηκτικής δραστηριότητας και των συνδεόμενων με αυτήν κινδύνων, ανέφερε.

??#BREAKING: Kilauea volcano is currently erupting



??#BigIsland | #Hawaii



Kilauea volcano, one of the world’s most active volcanoes, is currently erupting inside Halema’uma’u Crater. Officials say recent earthquakes triggered the eruption and there is no threat to the public pic.twitter.com/PIoiQn6TRo