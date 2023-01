Οικονομία

Τουρισμός: Γιορτές με τις μηχανές στο “φουλ”

Οι προτιμήσεις των ταξιδιωτών στο εσωτερικό της χώρας κατά την περίοδο των εορτών. Υψηλές πληρότητες και χαμόγελα στις επιχειρήσεις. Πού ταξίδεψαν οι Έλληνες.

Με υψηλές πληρότητες όπως ήταν αναμενόμενο και τον καιρό σύμμαχο κινήθηκε η τουριστική αγορά την περίοδο των εορτών, δηλαδή Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά ενώ η εικόνα δεν φαίνεται να διαφοροποιείται και το τριήμερο των Φώτων. Αυτό, όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γρηγόρης Τάσιος, θα «κρατήσει» οικονομικά τις επιχειρήσεις για τις επόμενες 40 μέρες που μεσολαβούν μέχρι το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Ο καιρός ωστόσο, δεν θα παραμείνει σύμμαχος αν οι θερμοκρασίες δεν πέσουν και την ίδια ώρα δεν πέσει… και λίγο χιόνι για να δουλέψουν τα χιονοδρομικά κέντρα ώστε να έχει ο κόσμος κίνητρο να αποδράσει σε ορεινούς προορισμούς τα Σαββατοκύριακα που ακολουθούν.

Σε ό,τι αφορά τα οργανωμένα ταξίδια, υπήρξε και εκεί μια εξαιρετική εικόνα καθώς όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, η αγορά επανέρχεται. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τον πρόεδρο του HATTA, του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, Λύσσανδρο Τσιλίδη, ο μέσος όρος της κινητικότητας ολόκληρης της χρονιάς άγγιξε το 80% του 2019, που αυτό είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα δεδομένων των προβλημάτων που προκάλεσε και προκαλεί η πανδημία.

Ο καλός καιρός ευνόησε τις μετακινήσεις στις γιορτές

«Οι καιρικές συνθήκες ήταν πάρα πολύ καλές για τις ημέρες των εορτών και ευνόησαν τις μετακινήσεις.

Δούλεψαν ιδιαίτερα οι πόλεις που είχαν θεματικά πάρκα, όπως η Δράμα, τα Τρίκαλα κτλ, όπου ο κόσμος άρχισε να πηγαίνει και πριν από την έναρξη των διακοπών», αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΞ, Γρηγόρης Τάσιος, μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Τα πενθήμερα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς δούλεψαν όλοι οι προορισμοί, όπως η ορεινή Πελοπόννησος, η Αράχωβα, το Πήλιο, ο νόμος Ιωαννίνων (και η πόλη και τα ορεινά) αλλά και τα αστικά κέντρα όπως η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Καβάλα και η Αλεξανδρούπολη που ήταν γεμάτες κυρίως τα τριήμερα Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και όπως φαίνεται και των Φώτων.

Δηλαδή υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ του ορεινού όγκου και των αστικών κέντρων.

Η μέση πληρότητα για περίπου 1400 επιχειρήσεις κυμάνθηκε στο 80% για το 15νθήμερο των εορτών», σημειώνει ο κ.Τάσιος. Όπως επισημαίνει, επανήλθαν και οι Βαλκάνιοι τουρίστες, περισσότερο σε Θεσσαλονίκη και λιγότερο σε Καβάλα και Αλεξανδρούπολη.

Σημειώνει βέβαια ότι από εδώ και πέρα το στοίχημα θα είναι ο καιρός γιατί μεσολαβούν 40 μέρες μέχρι την Καθαρά Δευτέρα και ήδη από τις 10 Ιανουαρίου και μετά δεν υπάρχει κάτι. «Έχουμε δηλαδή ένα καλό δεκαπενθήμερο εορταστικό και ένα κακό επόμενο 40ημερο. Η όποια κερδοφορία των επιχειρήσεων θα εξαντληθεί το επόμενο διάστημα. Είμαστε δηλαδή, να το πω απλά, “ίσα βάρκα, ίσα πανιά”», τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΞ.

Στην Ήπειρο που έχει όπως φαίνεται καταφέρει να κερδίσει το στοίχημα του 12μηνου τουρισμού, αφού είναι ένας τόπος που προσφέρει πολλές επιλογές, τόσο τα ορεινά όσο και οι πόλεις ήταν γεμάτα κόσμο, χωρίς το σκηνικό να αλλάζει το τριήμερο των Φώτων, όπως επισημαίνει ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, Στράτος Ιωάννου.

«Μπορεί να μην έχουμε χιόνι αλλά αυτό δεν αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα για να μην επισκεφθεί ο κόσμος τόσο τις ορεινές περιοχές, όσο και τις πόλεις, κυρίως τα Ιωάννινα. Έχουμε επενδύσει πολύ στην προβολή και την εξωστρέφεια, που πλέον μας επισκέπτονται περισσότεροι ξένοι τουρίστες από ό,τι στο παρελθόν και αναμένεται το 2023 να είναι μια χρονιά καλύτερη από όλες όσες προηγήθηκαν».

Σχετικά με το νέο έτος και πώς αναμένεται να διαμορφωθεί η τουριστική κίνηση το 2023, ο κ.Τάσιος επεσήμανε ότι δύο είναι η ημερομηνίες που θα το καθορίσουν: η πρώτη είναι στις 31 Ιανουαρίου που κλείνει ο 1ος κύκλος των early bookings και η δεύτερη στις 31 Μαρτίου που κλείνει ο δεύτερος και μεγαλύτερος κύκλος.

Μεγάλο το ενδιαφέρον του κόσμου να ταξιδέψει

«Ο κόσμος είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να ταξιδέψει, ειδικά μετά από τα προηγούμενα δύο χρόνια. Τα Χριστούγεννα σε αντίθεση με το Πάσχα, κυριαρχούν οι πόλεις ως προορισμοί, γιατί ο κόσμος θέλει να διασκεδάσει, να βγει, να ψωνίσει κτλ για αυτό είδαμε αρκετή τουριστική κίνηση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και την Κρήτη» σημείωσε ο πρόεδρος του HATTA Λύσανδρος Τσιλίδης, προσθέτοντας ότι τα θεματικά πάρκα έδωσαν ένα επιπλέον asset στους προορισμούς.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, οι προορισμοί που προτίμησαν και προτιμούν οι επισκέπτες και οι οποίοι πήγαν πάρα πολύ καλά, είναι τα Ιωάννινα, τα Ζαγοροχώρια, τα Τζουμέρκα, το Νυμφαίο, το Πήλιο, το Περτούλι, η Ελάτη, η λίμνη Πλαστήρα, τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα, το Καρπενήσσι, ο Παρνασσός, η Αράχωβα, το Γαλαξίδι, η Πελοπόννησος και ιδιαίτερα τα Καλάβρυτα, το Ναύπλιο και η Καλαμάτα.

Ιδιαίτερη προτίμηση είχε και η Κρήτη και κυρίως τα αστικά κέντρα.

«Στη Θεσσαλονίκη οι ξένοι επισκέπτες ήταν κυρίως από τα Βαλκάνια ενώ στην Αθήνα από Αμερική, Ευρώπη αλλά και Ισραήλ», πρόσθεσε ο κ.Τσιλίδης.

Σε ό,τι αφορά τα ταξίδια των Ελλήνων στο εξωτερικό, πολλοί ήταν εκείνοι που επέλεξαν το χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβανιέμι, το Λονδίνο, το Παρίσι, τη Βουδαπέστη και διάφορες πόλεις της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας. Γενικότερα η Ευρώπη ήταν ψηλά στις προτιμήσεις ενώ δεν έλειψαν και τα ταξίδια σε Τουρκία, Ιεροσόλυμα, Αίγυπτο αλλά και τα πιο μακρινά, τα υπερατλαντικά.

