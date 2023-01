Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις του τριημέρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έρωτα από το παρελθόν φέρνει η Πανσέληνος στον Καρκίνο. Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

Στον Καρκίνο η Πανσέληνος "ανοίγει" το δρόμο στον έρωτα από το παρελθόν. Τι φέρνει η συνάντηση του Ήλιου με τον ανάδρομο Ερμή.

Αναλυτικά οι προβλέψεις των ζωδίων

Κριός

Το τελευταίο διάστημα είστε προσηλωμένοι στα επαγγελματικά σας και στην εξέλιξη που θέλετε να έχετε σε αυτόν τον τομέα και έχετε παραμελήσει αγαπημένα πρόσωπα και μέλη της οικογένειάς σας. Το τριήμερο αυτό λοιπόν θα το αφιερώσετε σε εκείνους, και μέσα από την επαφή σας μαζί τους και την αγάπη που θα σας δείξουν θα νιώσετε συναισθηματικά ασφαλείς! Κάντε μόνο πράγματα που σας ευχαριστούν και μην ασχολείστε καθόλου με θέματα που σας πιέζουν. Στα ερωτικά σας έχετε την έντονη παρόρμηση να επικοινωνήσετε με ένα πρόσωπο από το παρελθόν, και εσείς ξέρετε αν αξίζει πραγματικά να το κάνετε.

Ταύρος

Η Πανσέληνος στον Καρκίνο σας φέρνει σε επαφή με πρόσωπα από το κοντινό σας περιβάλλον που πέρα από την άνεση που αισθάνεστε κοντά τους θα κάνετε μαζί τους συζητήσεις που θα ξεμπλοκάρουν τις σκέψεις σας, κυρίως γύρω από τα επαγγελματικά σας. Θα έχετε ειδήσεις από συγγενικά πρόσωπα που ζουν μακριά αλλά υπάρχει μεταξύ σας ισχυρός ψυχικός δεσμός και θα πάρετε μεγάλη χαρά. Ανοίξτε τον κοινωνικό σας κύκλο γιατί μέσα από εκεί θα γνωρίσετε άτομα που στο μέλλον θα σας στηρίξουν. Ίσως αναπολήσετε μια ερωτική σχέση από τα παλιά, χωρίς όμως να κάνετε κάτι περισσότερο.

Δίδυμοι

Τα οικονομικά έχουν γίνει ο μόνιμος πονοκέφαλος σας ειδικά αυτές τις ημέρες που εμφανίζονται απρόοπτα έξοδα ή οφειλές από τα παλιά που πρέπει να τακτοποιήσετε. Και η Πανσέληνος επηρεάζει αυτόν τον τομέα με δαπάνες για το σπίτι ή για ένα σας παιδί αν είστε γονείς να σας βγάζουν εκτός προϋπολογισμού. Θα πρέπει να αναθεωρήσετε την σημασία που δίνετε στα χρήματα και τα μετατοπίσετε τον ενδιαφέρον σας στους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω σας. Οι ζεστές ανθρώπινες σχέσεις είναι οτι πιο πολύτιμο μπορείτε να έχετε στη ζωή σας. Είναι πολύ πιθανό να βρεθείτε με ένα πρόσωπο από το ερωτικό σας παρελθόν, μετά από δική του προσέγγιση.

Καρκίνος

Με την Πανσέληνο να πραγματοποιείται στο δικό σας ζώδιο η ανάγκη σας να νιώσετε οτι βρίσκεστε σε ένα περιβάλλον που σας αγαπούν θα είναι ακόμη πιο έντονη, και με τον τρόπο σας θα πετύχετε να πάρετε την επιβεβαίωση που ζητάτε. Το ένστικτο σας είναι αλάνθαστο, χρησιμοποιείστε το για να κινηθείτε σωστά στα επαγγελματικά σας και να έχετε την πορεία που ονειρεύεστε. Με τον Ερμή ανάδρομο στον τομέα των προσωπικών σας σχέσεων, ίσως θελήσετε να ζωντανέψετε και πάλι μια ιστορία από το παρελθόν.

Λέων

Το τριήμερο αυτό κλείνει ολοκληρωτικά η γιορτινή περίοδος και προκειμένου να ξεπεράσετε τη μελαγχολία που νιώθετε, θα θελήσετε-όσο γίνεται-να τακτοποιήσετε ζητήματα της καθημερινότητας και εκκρεμότητες ώστε από Δευτέρα να αφοσιωθείτε στις υποθέσεις της δουλειάς σας. Η Πανσέληνος στον Καρκίνο σας κάνει εσωστρεφείς αλλά και διαισθητικούς, με την εσωτερική σας φωνή να σας καθησυχάζει πως σύντομα οι καταστάσεις που σας προβληματίζουν θα πάρουν τον δρόμο τους. Στη συναισθηματική σας ζωή θα θελήσετε να ικανοποιήσετε τις πιο βαθιές σας επιθυμίες και αν ο σύντροφος σας δείχνει να μην το αντιλαμβάνεται θα υπάρξει ένταση ανάμεσα σας. Ένας καλός διάλογος πάντα βοηθά. Βρείτε λίγο χρόνο για να χαλαρώσετε και να ξεκουραστείτε.

Παρθένος

Η Πανσέληνος σας φέρνει κοντά με φίλους και γνωστούς που ίσως έχετε να δείτε καιρό, και από τις συναντήσεις αυτές να αντλήσετε ευχαρίστηση, χαρά, αισιοδοξία αλλά και χρήσιμες συμβουλές για την ολοκλήρωση ενός σχεδίου σας. Την Κυριακή, ένα φιλικό σας πρόσωπο σας παρακινεί να αξιοποιήσετε επαγγελματικά ένα ταλέντο σας και καλά θα κάνετε να το σκεφτείτε. Η αισθηματική σας ζωή παρουσιάζει κινητικότητα και αυτό για κάποιους σημαίνει καινούργιες, ελκυστικές και ενδιαφέρουσες γνωριμίες και για κάποιους άλλους την επιστροφή μιας παλιάς αγάπης.

Ζυγός

Η καριέρα και η επαγγελματική σας εξέλιξη είναι ό,τι σας απασχολεί περισσότερο αυτές τις ημέρες και μπορεί μέσα από μια είδηση, μια πληροφορία ή μια συνάντηση με ένα πρόσωπο από το εργασιακό σας περιβάλλον να μάθετε κάτι που θα σας εκνευρίσει. Με την Πανσέληνο στον Καρκίνο, ένα οικογενειακό ζήτημα ή θέματα γύρω από το σπίτι και την ακίνητη σας περιουσία φαίνεται να μπαίνουν σε διαδικασία τακτοποίησης. Η Κυριακή προσφέρεται για εκδρομές, μετακινήσεις, επαφές με το εξωτερικό, ή για τους πιο τυχερούς είναι ημέρα επιστροφής από τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές.

Σκορπιός

Το τριήμερο αυτό είστε βιαστικοί και ανυπόμονοι να προχωρήσουν τα σχέδια που έχετε στο μυαλό σας αλλά θα υπάρξουν καθυστερήσεις που θα σας εκνευρίσουν. Βελτιώστε τον τρόπο που επικοινωνείτε, μιλήστε στους κατάλληλους ανθρώπους για αυτά που θέλετε και αυτά που επιδιώκετε στη ζωή σας και θα δείτε οτι πολύ εύκολα θα κερδίσετε την υποστήριξη τους. Μόνο το Σάββατο, ημέρα της Πανσελήνου, αποφύγετε σοβαρές συζητήσεις και σημαντικές αποφάσεις καθώς η κρίση και η λογική σας δεν δουλεύουν σωστά. Από Κυριακή, βάλτε σε πρόγραμμα ότι έχετε να κάνετε σε θέματα σπουδών και εκπαίδευσης, επαφές με το εξωτερικό, νομικά/δικαστικά θέματα.

Τοξότης

Είναι αρκετά έντονη η Πανσέληνος αυτή για εσάς καθώς φέρνει στην επιφάνεια θέματα που σας έχουν πονέσει στο παρελθόν και τα έχετε κρύψει βαθιά μέσα σας. Αυτά μπορεί να έχουν σχέση με τα οικονομικά σας, μια σημαντική ανατροπή που είχε συμβεί στο παρελθόν και έβαλε τη ζωή σας σε άλλες βάσεις. Στο παρόν ωστόσο το εισόδημα σας δείχνει να βελτιώνεται λόγω μιας ευκαιριακής απασχόλησης, αρκεί να μην ξεκινήστε τις σπατάλες. Και ένα κοντινό πρόσωπο σας προσφέρει οικονομική στήριξη έστω και δεν είναι στο μέγεθος που επιθυμείτε. Η Κυριακή είναι πολύ πιο ανάλαφρη, με την αισιοδοξία να επιστρέφει και τις επαφές σας με πρόσωπα που έχετε να δείτε καιρό να σας φτιάχνουν τη διάθεση!

Αιγόκερως

Το τριήμερο αυτό επηρεάζεται έντονα από την Πανσέληνο του Σαββάτου που για εσάς πραγματοποιείται στον τομέα των προσωπικών σας σχέσεων, του γάμου αλλά και των συνεργασιών σας. Θέματα της καθημερινότητας, πρακτικά ζητήματα ή μια διαφορετική αντιμετώπιση από μέρους τους ενός κοινού σας ζητήματος είναι η αφορμή για να ξεσπάσετε τον εκνευρισμό που νιώθετε. Προσέχετε, η συμπεριφορά σας θα είναι υπεύθυνη για τα προβλήματα που θα υπάρξουν ανάμεσα σας. Συναισθηματικά, έχετε κουραστεί να παλινδρομείτε ανάμεσα σε σε σκέψεις για το παρελθόν και την τωρινή πραγματικότητα, και είτε θα εμφανιστεί ένα νέο πρόσωπο που θα σας τραβήξει οριστικά μπροστά είτε κάποιοι θα επιδιώξετε την επανασύνδεση σας με ένα πρόσωπο του παρελθόντος ίσως όχι του πρόσφατου, αλλά λίγο πιο μακρινού.

Υδροχόος

Η συνάντηση του Ήλιου με τον ανάδρομο Ερμή για εσάς σημαίνει πως -με τον ένα ή τον άλλο τρόπο-κλείνουν οριστικά κάποιες υποθέσεις της καθημερινότητας που σας απασχολούσαν καιρό και απαλλάσσεστε από το άγχος και την ανασφάλεια που αυτές σας δημιουργούσαν. Την ημέρα της Πανσελήνου αποφύγετε σοβαρές αποφάσεις ή κινήσεις που έχουν σχέση με τη δουλειά σας και φροντίστε να είστε εντάξει με τις υποχρεώσεις σας για να μην σχολιαστείτε. Η περίοδος αυτή προσφέρεται για να βελτιώσετε τη διατροφή σας, να ξεκινήσετε γυμναστική, να βελτιώσετε τη φυσική σας κατάσταση. Μην ξεχνάτε να ξεκουράζεστε και έχετε χρόνο για τον εαυτό σας.

Ιχθύες

Το τριήμερο αυτό προσφέρεται για να εκφράσετε βαθύτερες και ουσιαστικότερες πτυχές του χαρακτήρα σας που θα σας φέρουν ακόμη πιο κοντά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα!Την ημέρα της Πανσελήνου κρατήστε χαμηλούς τόνους και μην μπαίνετε σε συζητήσεις σοβαρές ή καθοριστικές για την εξέλιξη μιας φιλικής ή επαγγελματικής σας σχέσης. Την Κυριακή προσέχετε λίγο τις συναισθηματικές υπερβάσεις ή τις υπερβολικές απαιτήσεις προς τα κοντινά σας πρόσωπα, διαφορετικά θα αντιμετωπίσετε γκρίνιες και παράπονα για τη συμπεριφορά σας. Συναισθηματικά θα έχετε πολλές ευκαιρίες να γνωρίσετε κόσμο και να διευρύνετε τον κοινωνικό σας κύκλο, φροντίστε να τις αξιοποιήσετε!

Πηγή: fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αυστρία: Νεκρός στρατιώτης σε ανταλλαγή πυρών

Τζέρεμι Ρένερ: Το νέο βίντεο μέσα από τη ΜΕΘ (βίντεο)

Σερβία: Νεκρός από επίθεση σκύλου (βίντεο)