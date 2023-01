Κοινωνία

Θεοφάνια στη Θεσσαλονίκη: Έπιασε τον Τίμιο Σταυρό ξανά! (εικόνες)

Δεκάδες έπεσαν για να πιάσουν το Σταυρό στο Θερμαϊκό. Πλήθος κόσμου στον αγιασμό των υδάτων. Μεγαλοπρεπής η δοξολογία στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.

Ο 39χρονος Μιχάλης Αποστολίδης από τη Νεάπολη έπιασε τον Τίμιο Σταυρό, στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τεχνικό υπολογιστών, ο οποίος όπως είπε, είναι η τέταρτη φορά που παίρνει την ευλογία.

Ο 39χρονος ήταν ένας από τους 28 που έπεσαν, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα, από το πλεούμενο στο Θερμαϊκό, για να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό.

Δίπλα του βρίσκονταν καράβια του Λιμενικού, της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Την τελετή έκανε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Άνθιμος, ο οποίος ευχήθηκε “χρόνια πολλά με υγεία και προκοπή για την πατρίδα”.

Πλήθος κόσμου εκμεταλλεύτηκε τον καλό καιρό και τον ήλιο και συγκεντρώθηκε στη Λεωφόρο Νίκης, για να παρακολουθήσει την τελετή της ρίψεις του Τίμιου Σταυρού.

Προηγουμένως είχε γίνει η δοξολογία των Θεοφανίων, στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, χοροστατούντος του Μητροπολίτης Άνθιμου.

Τη δοξολογία παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εσωτερικός, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης, ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατίδης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας και άλλα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στον αύλειο χώρο της Μητρόπολης βρισκόταν από νωρίς άγημα των Ενόπλων Δυνάμεων που απέδωσε τιμές.

