Οικονομία

Πληθωρισμός: Στο 7,6% στην Ελλάδα

Για δεύτερο συνεχόμενο μήνα υποχώρησε ο πληθωρισμός την Ευρωζώνη. Τα στοιχεία της Eurostat και οι προβλέψεις στην Ελλάδα.

Ο ετήσιος πληθωρισμός την ευρωζώνη υποχώρησε τον Δεκέμβριο για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, στο 9,2% από 10,1% τον Νοέμβριο, καθώς συνεχίστηκε η αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας, ανέφερε σήμερα η Eurostat.

Στην Ελλάδα η πρώτη μέτρηση δείχνει πληθωρισμό 7,6%, σύμφωνα με το euro2day.gr.

Υπενθυμίζεται ότι το Νοέμβριο ο πληθωρισμός στη χώρα μας μετρήθηκε στο 8,5% από την ΕΛΣΤΑΤ (σ.σ. στην πρώτη της εκτίμηση η Eurostat είχε δώσει άνοδο 9%). Ωστόσο η κάμψη του ρυθμού αύξησης του δείκτη το συγκεκριμένο μήνα συνοδεύεται από σημαντικές ανατιμήσεις σε βασικά είδη και ειδικά στα τρόφιμα. Αυξήσεις 25,3% στα γαλακτοκομικά, 20,4% στα λάδια, 18,7% στο ψωμί, 16,7% στα κρεατικά, 12,6% στα λαχανικά. Σημαντικές είναι οι ανατιμήσεις και στην ενέργεια, αν και ο ρυθμός αύξησης υποχώρησε καθώς συμπληρώνεται 12μηνο από την έναρξη του ράλι. Στο φυσικό αέριο η ανατίμηση είναι 27,8%, στα στερεά καύσιμα 23,2%. Πτωτικά ωστόσο κινήθηκε η τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο -5,3%.

Το ποσοστό του πληθωρισμού στην Ένωση πέφτει κάτω από το συμβολικό όριο του 10% για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο, όταν είχε φθάσει σε ύψος ρεκόρ, στο 10,6%, έπειτα από ενάμισι χρόνο αδιάκοπης αύξησης.

Η επιβράδυνση της αύξησης των τιμών αφορά μόνο τον τομέα της ενέργειας (ηλεκτρισμός, αέριο, πετρέλαιο...).

Αυτή η συνιστώσα του πληθωρισμού παραμένει εκείνη όπου σημειώνεται η μεγαλύτερη αύξηση τιμών τον Δεκέμβριο, η οποία όμως μειώθηκε στο 25,7% από 34,9% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία.

Η εκτίναξη των τιμών των τροφίμων (του αλκοόλ και του καπνού συμπεριλαμβανομένων) συνεχίζεται, με ετήσια άνοδο 13,8% σε σύγκριση με 13,6% τον προηγούμενο μήνα.

Η αύξηση των τιμών των βιομηχανικών προϊόντων συνεχίζεται επίσης, με 6,4% (+0,3% σε σχέση με τον Νοέμβριο), όπως και εκείνη των υπηρεσιών, 4,4% (+0,2%).

Από τις 19 χώρες της ευρωζώνης -η Κροατία έγινε η 20ή χώρα που υιοθέτησε το ενιαίο νόμισμα τον Ιανουάριο- το χαμηλότερο ποσοστό πληθωρισμού καταγράφηκε τον Δεκέμβριο στην Ισπανία, 5,6%, και ακολουθούν το Λουξεμβούργο (6,2%) και η Γαλλία (6,7%).

Ο πληθωρισμός έφθασε το 9,6% στη Γερμανία και το 12,3% στην Ιταλία.

Τα πιο υψηλά ποσοστά πληθωρισμού καταγράφονται στις βαλτικές χώρες, Λετονία (20,7%), Λιθουανία (20%) και Εσθονία (17,5%), σύμφωνα με τα εναρμονισμένα στοιχεία της Eurostat.

Σε κοινή τους δήλωση οι τομεάρχες Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου και Αλέξης Χαρίτσης αναφέρουν πως: «Με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό Δεκεμβρίου να παραμένουν καθηλωμένα σε υψηλά επίπεδα η χρονιά έκλεισε με τον πιο δυσοίωνο τρόπο για την κοινωνική πλειοψηφία. Ο πληθωρισμός 7,6% για τον Δεκέμβριο υποδεικνύει μια μεγάλη αύξηση σε σχέση με έναν ήδη υψηλό πληθωρισμό 4,4% του περσινού Δεκεμβρίου. Επί ενάμιση χρόνο τώρα, που η κρίση ακρίβειας έχει γονατίσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η κυβέρνηση επιμένει στην ίδια αδιέξοδη και κοινωνικά άδικη πολιτική: επιδότηση της αισχροκέρδειας των καρτέλ και μέτρα που όχι μόνο δεν ανακουφίζουν τους πολίτες αλλά ανατροφοδοτούν νέες μεγαλύτερες ανατιμήσεις στα βασικά είδη διατροφής, στην ενέργεια, στα καύσιμα. Και όλα αυτά τη στιγμή που η χώρα μας καταγράφει τη μία αρνητική πρωτιά μετά την άλλη. Με την υψηλότερη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος και την υψηλότερη τιμή βενζίνης σε όλη την Ευρώπη. Δεν πρόκειται για αστοχία ούτε για διαχειριστική ανεπάρκεια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει σαφείς πολιτικές επιλογές: διασφάλιση υπερκερδών στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και επιδόματα «κοροϊδία» για τους πολίτες. Πολιτική αλλαγή τώρα για να βάλουμε τέρμα στην αδικία, για να ορθοποδήσει και πάλι η κοινωνία».





