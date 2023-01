Κόσμος

Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία για βομβαρδισμούς στη διάρκεια της εκεχειρίας

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι ρωσικές στρατιωτικές θέσεις δέχτηκαν βομβαρδισμούς από το Κίεβο.

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία βομβάρδισε σήμερα ρωσικές στρατιωτικές θέσεις στη διάρκεια της εκεχειρίας των 36 ωρών που ανακηρύχθηκε μονομερώς, από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το Κίεβο και οι σύμμαχοί του απέρριψαν την εκεχειρία ως ένα τέχνασμα του Ρώσου προέδρου.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι θέσεις του δέχθηκαν επίθεση σε περιοχές του Λουχάνσκ, του Ντόνετσκ και της Ζαπορίζια, αλλά και ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις του τηρούν την κατάπαυση του πυρός.

“Τέσσερα βλήματα όλμου εκτοξεύτηκαν κατά ρωσικών θέσεων από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας προς την κατεύθυνση της πόλης Λιμάν”, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το Reuters δεν στάθηκε δυνατό να διαπιστώσει άμεσα αν υπήρξε κάποια ανάπαυλα από τις μάχες. Το Κίεβο από την πλευρά του, έχει ανακοινώσει ότι δεν έχει πρόθεση να σταματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις του, σχετικά με την προτεινόμενη από τη Ρωσία εκεχειρία, την οποία, η Ουκρανία και οι δυτικοί σύμμαχοί της χαρακτήρισαν ως ένα σχέδιο που καταστρώθηκε, ώστε η Μόσχα να κερδίσει χρόνο για την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεών της, αλλά και του πολεμικού εξοπλισμού της.

Ο Πούτιν διέταξε την 36ωρη κατάπαυση του πυρός στον 10μηνο πόλεμο, με μία αιφνιδιαστική κίνηση που έκανε χθες, δηλώνοντας ότι η εκεχειρία γίνεται για τον εορτασμό των Ρωσικών Ορθόδοξων Χριστουγέννων.

