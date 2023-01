Κόσμος

Ισραήλ: Λήψη μέτρων μετά την προσφυγή Παλαιστινίων στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης

Πρόσφατα, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ζήτησε από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης να γνωμοδοτήσει για νομικές συνέπειες της 55χρονης κατοχής των παλαιστινιακών περιοχών από το Ισραήλ.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επιβάλλει ένα μορατόριουμ κατά μερικών κατασκευαστικών δραστηριοτήτων των Παλαιστινίων, αλλά και της χρήσης παλαιστινιακών χρηματοδοτήσεων, προκειμένου να αποζημιώσει θύματα τρομοκρατικών ενεργειών, αντιδρώντας σε μία προσφυγή της παλαιστινιακής πλευράς στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι τα μέτρα αποτελούν μία “αντίδραση στην απόφαση της Παλαιστινιακής Αρχής για τη διεξαγωγή ενός πολιτικού και νομικού πολέμου κατά του Κράτους του Ισραήλ”.

Την προηγούμενη εβδομάδα, μετά από μία προσφυγή των Παλαιστινίων η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ζήτησε από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης να γνωμοδοτήσει για τις νομικές συνέπειες της 55χρονης κατοχής των παλαιστινιακών περιοχών από το Ισραήλ.

